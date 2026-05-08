Gram Altın Yasaklanacak mı? İslam Memiş Ateş Püskürdü!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 15:20

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının yöneticisi, gram altın ve çeyrek altının yasaklanması gerektiğini savundu. Finans Analisti İslam Memiş, söz konusu sözlere ateş püskürdü. Memiş, “025, 050 gram yasaklandı. Şimdi geriye gram altın ve çeyrek altın kaldı. Birikim yapmak için akşama kadar çalışan insandan ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten "Gram ve çeyrek altın yasaklansın" önerisine sert tepki.

İslam Memiş, son günlerde gündemi sarsan 'gram ve çeyrek altın kaldırılsın' önerisine adeta ateş püskürdü. ünyaca ünlü bir mücevher markasının yöneticisi tarafından ortaya atılan 'Gram altın ve çeyrek altın lüzumsuz, karaborsası oluşuyor' açıklamalarını sert bir dille eleştiren Memiş, bu hamlenin dar gelirli vatandaşın birikimine darbe vuracağını savundu.

Açıklamanın zamanlamasına ve içeriğine dikkat çeken İslam Memiş, bu önerinin arkasında ticari kaygılar olabileceğini ima etti. Memiş, 'Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye bunu söylüyor. Büyük ihtimalle kendi iş alanlarına fayda sağlamak içindir' diyerek sektör temsilcisine tepki gösterdi.

"Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı."

Toplumun tasarruf alışkanlıklarının hedef alınmasına karşı çıkan ünlü analist, özellikle düşük bütçeli yatırımcıların durumuna dikkat çekti. Daha önce 0,25 ve 0,50 gramlık altınlar ile 'çekili altın' olarak bilinen işçiliksiz altınlara getirilen yasakları hatırlatan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Bu toplum çeyrek alıyor, gram altın alıyor. Elindeki 3-5 kuruş parayla kenara para koyuyor, biriktiriyor. Bu toplum zaten ezilmiş, mahkum olmuş, fakir kalmış. Bu toplum size ne yapıyor mesela?

Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Bu insanlar çekili altın alıyordu, işçiliksiz altın alıyordu, parasına göre makasla kestiriyordu, kenara koyuyordu. Onu yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı. Onu da yasaklayın.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
