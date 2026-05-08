Gram Altın Yasaklanacak mı? İslam Memiş Ateş Püskürdü!

İslam Memiş, son günlerde gündemi sarsan 'gram ve çeyrek altın kaldırılsın' önerisine adeta ateş püskürdü. ünyaca ünlü bir mücevher markasının yöneticisi tarafından ortaya atılan 'Gram altın ve çeyrek altın lüzumsuz, karaborsası oluşuyor' açıklamalarını sert bir dille eleştiren Memiş, bu hamlenin dar gelirli vatandaşın birikimine darbe vuracağını savundu.

Açıklamanın zamanlamasına ve içeriğine dikkat çeken İslam Memiş, bu önerinin arkasında ticari kaygılar olabileceğini ima etti. Memiş, 'Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye bunu söylüyor. Büyük ihtimalle kendi iş alanlarına fayda sağlamak içindir' diyerek sektör temsilcisine tepki gösterdi.