Gram Altın Yasaklanacak mı? İslam Memiş Ateş Püskürdü!
Dünyaca ünlü bir mücevher markasının yöneticisi, gram altın ve çeyrek altının yasaklanması gerektiğini savundu. Finans Analisti İslam Memiş, söz konusu sözlere ateş püskürdü. Memiş, “025, 050 gram yasaklandı. Şimdi geriye gram altın ve çeyrek altın kaldı. Birikim yapmak için akşama kadar çalışan insandan ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş'ten "Gram ve çeyrek altın yasaklansın" önerisine sert tepki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın