Türkiye'nin Altın Haritası Değişti: En Çok Altını Olan İller Açıklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 13:57

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ilk çeyreğine dair çarpıcı finans verilerini paylaştı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, vatandaşın tercihini doğrudan bankalardaki altın hesaplarına yöneltti. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre en çok altını olan iller belli oldu.

Kişi başına 41 bin TL’lik altın düşüyor.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki altın mevduatı, bugüne kadarki en yüksek seviyesini görerek tam 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, sadece üç ayda yaklaşık yüzde 13,40 artış göstererek 699,1 tona fırladı. Bu rakam, Şubat 2021'de görülen 685 tonluk rekoru geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin 86 milyonluk nüfusu baz alındığında, bankacılık sisteminde kişi başına düşen ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, hane halkının birikim alışkanlıklarında altının hala sarsılmaz bir yere sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.

En çok altını olan kentler.

İstanbul, 1 trilyon 467 milyar TL ile toplam altın mevduatının %35,5’ini tek başına elinde tutuyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara (475,3 milyar TL) ve İzmir (245,7 milyar TL) takip ediyor.

Rize, bankadaki toplam parasının %42,20'sini altında tutarak Türkiye’de bu alanda ilk sıraya yerleşti. Rize’yi Malatya, Çankırı ve Kırıkkale izliyor.

Toplam miktarda lider olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, toplam mevduat içindeki altın oranı baz alındığında listenin son sıralarında kalıyor. İstanbul'da altın payı sadece %12 seviyesinde. Uzmanlar bu durumu, büyükşehirlerdeki nakit hacminin yüksekliği ve yatırım araçlarının (borsa, fon, döviz) çeşitliliği ile açıklıyor.

Altın mevduatı en düşük iller.

Listenin diğer ucunda ise altın mevduatı en düşük şehirler yer alıyor. Ardahan 1,8 milyar TL ile son sırada bulunurken; Hakkari, Kilis ve Bayburt da altın birikiminin en az olduğu iller arasında sıralandı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
