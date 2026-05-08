Türkiye'nin Altın Haritası Değişti: En Çok Altını Olan İller Açıklandı

Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki altın mevduatı, bugüne kadarki en yüksek seviyesini görerek tam 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, sadece üç ayda yaklaşık yüzde 13,40 artış göstererek 699,1 tona fırladı. Bu rakam, Şubat 2021'de görülen 685 tonluk rekoru geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin 86 milyonluk nüfusu baz alındığında, bankacılık sisteminde kişi başına düşen ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, hane halkının birikim alışkanlıklarında altının hala sarsılmaz bir yere sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.