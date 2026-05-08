article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Üst Düzey Görevlerde İsim Değişiklikleri Yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Üst Düzey Görevlerde İsim Değişiklikleri Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 00:31

Mahmut Aydoğmuş, daha önce Türkiye İstatistik Kurumu’nda yönetim değişikliği yaşanabileceğini öne sürerek, “Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te göreve gelmesinin ardından, kendinden önceki dönemde görevde bulunan bazı bürokratların değiştirilmesinde zorlandığı bilinen bir gerçek. Bu isimlerin başında TÜİK Başkanı ve BDDK Başkanı geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında dikkat çeken görev değişiklikleri yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurumlardaki görevden almalar ve yeni atamalar şu şekilde oldu:

Kurumlardaki görevden almalar ve yeni atamalar şu şekilde oldu:

Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında kamu kurumlarında dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ikinci başkan Mahmut Sütçü atanırken, ikinci başkanlığa Ahmet Aksu, kurul üyeliğine ise Yusuf Sümbül seçildi.

Öte yandan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstün Salih getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın