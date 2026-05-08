Beşiktaş Taraftarı Trabzonspor Maçında Büyük Bir Protestoya İmza Atmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 00:17

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Trabzonspor derbisi öncesinde dikkat çeken bir protesto kararı aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takıma tepki göstermek amacıyla mücadelenin ilk 5 dakikasında sahaya sırtlarını dönecek ve tribünlerde tamamen sessiz kalacaklarını duyurdu.

Konyaspor maçı tribünde Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'ya büyük tepki vardı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya veda ederken, karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük tepki oluşmuştu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp başkanı Serdal Adalı aleyhine tezahüratlarda bulunarak yönetimi istifaya çağırmıştı.

Beşiktaş'ın köklü tribün gruplarından Çarşı, Trabzonspor maçı öncesi çağrı yaptı.

Çarşı'nın yaptığı açıklamada ilk beş dakika çağrısı yapıldı: 

'Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş'ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
