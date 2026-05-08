Fenerbahçeli Anderson Talisca, Brezilya'da Bir Dolandırıcılık Çetesini Çökertti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 19:42

Anderson Talisca, bu kez yeşil sahalardaki golleriyle değil, Brezilya’da yaşanan dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Brezilyalı futbolcunun, ülkede faaliyet gösteren büyük bir dolandırıcılık çetesinin ortaya çıkarılmasında rol oynadığı iddia edildi.

Talisca kanser hastası bir çocuğa yardım etmek isterken çeteyi fark etti.

Anderson Talisca, kanser hastası bir kız çocuğu için yaptığı 70 bin Euro’luk yardım sonrası dikkat çeken bir durumla karşılaştı. Futbolcunun gönderdiği yardımın ardından, para transferinin yapıldığı hesap numarasının aslında aileye ait olmadığını fark etmesiyle süreç farklı bir boyut kazandı.

Olayın ardında dolandırıcılık çetesi çıktı.

Anderson Talisca, durumdan şüphelenerek hemen özel mali ekibini ve avukatlarını devreye soktu ve ilgili hesap üzerinde inceleme yapılmasını istedi. Yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, paranın aslında aileye ulaşmadığı ve büyük ölçekli bir dolandırıcılık şebekesinin devreye girdiği ortaya çıkınca olay derhal polise bildirildi.

12 farklı aile dolandırılmış.

Anderson Talisca’nın durumu fark etmesiyle başlatılan geniş çaplı soruşturmada, yalnızca kanser hastası küçük kız çocuğunun değil, benzer yöntemlerle toplam 12 farklı ailenin de dolandırıldığı ortaya çıkarıldı. Televizyon üzerinden yürütülen yardım kampanyaları kullanılarak çok sayıda mağdurun aynı yöntemle hedef alındığı tespit edildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
