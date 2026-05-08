Süper Lig'de Düğüm Bu Cumartesi Çözülebilir: Şampiyonluk ve Düşme Hattı Maçları Aynı Saatte

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray, Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe, Konyaspor maçını kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Düşme hattında da işler karışık! Orada da ilk düşen takım bu hafta belli olabilir.

Tüm maçlar aynı gün aynı saatte...

Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ligde 33. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak ve haftanın tüm maçları saat 20.00’de başlayacak.

Cumartesi günü oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Galatasaray - Antalyaspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Başakşehir - Samsunspor

Kocaelispor - Fatih Karagümrük

Göztepe - Gaziantep FK

Konyaspor - Fenerbahçe

Eyüpspor - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Kayserispor

Düşem hattında kör düğüm sürüyor.

Düşme hattında Karagümrük, Kayserispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eyüpspor ve Kasımpaşa korkuyu en yakın hisseden takımlar. 

Karagümrük bu hafta Kocaelispor'a kaybederse diğer maçların sonuçlarından bağımsız şekilde küme düşecek. Antalyaspor ve Eyüpspor'un kazanması halinde Gençlerbirliği ve Kayserispor kaybederse kaybeden iki takım da küme düşecek. 

Genel izlenim ise düşecek diğer takımlar için bir hafta daha beklememiz gerekebilir.

Şampiyonluk için avantaj Galatasaray'da...

Galatasaray evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucunu beklemeden hanesine bir şampiyonluk daha ekleyecek. Puan kaybında ise Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk son maça kalacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark

