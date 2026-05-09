Ünlü Psikiyatrist Arif Verimli 'Başka Yolu Yok' Diyerek Açıkladı: Ruh Sağlığınızı Kurtaracak O Saat Aralığı!

Gündelik hayatın stresiyle başa çıkmaya çalışırken pek çoğumuzun gözden kaçırdığı o hayati detay, ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli tarafından yeniden gündeme taşındı. X hesabından bir paylaşım yapan Verimli, uyku alışkanlıklarını değiştirecek bir uyarıda bulundu. Verimli, uyku için net saat aralığı verdi: 23.00 - 05.00.

Bu saat diliminin ruh sağlığı için bir zorunluluk olduğunu belirten ünlü doktor, '23.00-05.00 arası uyuyacaksınız. Ruh sağlığı için başka yolu yok!' dedi.

Neden 23.00-05.00 saatleri arasında uyumak gerekiyor?

Prof. Dr. Arif Verimli, bu sorunun yanıtını şu sözlerle verdi: '

'Çünkü melatoninin en yüksek olduğu saat dilimi budur ve uykusuz asla ruh sağlığı olmaz. Uyuyamayan yardım alsın.'