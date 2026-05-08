İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 660 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 22:11 Son Güncelleme: 08.05.2026 - 22:13

Estonya'nın başkenti Tallinn'de yer alan Lootsi Caddesi üzerindeki bir ofis binası inşaatı sırasında, yüzeyin yaklaşık 1,5 metre derinliğinde 14. yüzyıla ait devasa bir ticaret gemisi tespit edildi. 24,5 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip olan bu enkaz, Estonya Deniz Müzesi yetkilileri tarafından son yüzyılda Avrupa'da keşfedilen en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak nitelendiriliyor. 1360’lı yıllardan bu yana şehrin sokakları altında mühürlü kalan geminin Hanseatic ticaret filosuna ait olduğu ve denizcilik tarihine dair bilinen pek çok teknik veriyi değiştireceği öngörülüyor.

Kaynak

Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/05/medie...
Geminin İçerisindeki Buluntular Mürettebatın Gemiyi Büyük Bir Hızla Terk Ettiğini Gösteriyor

Arkeolojik kazılar sırasında geminin iç kısmında rastlanan manzara, geminin planlı bir şekilde terk edilmediği, aksine ani bir kaza neticesinde battığı tezini güçlendiriyor. Arkeolog Priit Lätti güverteye saçılmış halde bulunan kişisel eşyaların, deri ayakkabıların ve silahların bu tezi desteklediğini ifade ediyor. Özellikle gemi içerisinde bulunan ve halen işlevini koruyan kuru pusulanın, Avrupa'da bugüne kadar keşfedilen en eski örnek olduğu belirtiliyor. Ayrıca enkazdan çıkarılan iki adet gemi faresi kalıntısı, Orta Çağ ticaret gemilerindeki yaşam koşullarına dair tarihte eşine az rastlanan fiziksel kanıtlar sunuyor.

Yapılan Teknik Analizler Geminin İnşasında Farklı Bölgelerden Keresteler Kullanıldığını Kanıtlıyor

2026 yılında yayımlanan bilimsel çalışmalar, geminin gövdesindeki meşe ağaçlarının halka analizleri sonucunda şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnşada kullanılan ana malzemenin Polonya kaynaklı olduğu saptanırken, bir grup kerestenin Tallinn yerel mimarisiyle örtüşen batı Litvanya kökenli olduğu saptanıyor. Bu durum, geminin inşasının farklı bölgelerde tamamlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Klasik 'kog' tipi gemilerin aksine, bu batıkta yalıtım için hayvan kürklerinin ve katranın kullanılmış olması, dönemin mühendislik sınırlarının tahmin edilenden daha ileri düzeyde olduğunu simgeliyor.

Koruma Altına Alınan Tarihi Gövde Restorasyon Sürecinin Ardından Müzede Sergileniyor

Mevcut batığın hassas bir operasyonla dört parçaya bölünerek taşınmasının ardından, konservasyon çalışmaları Finlandiyalı uzmanların desteğiyle sürdürülüyor. Ahşabın kuruyup bozulmasını önlemek amacıyla nem seviyeleri laboratuvar ortamında titizlikle takip ediliyor. Öte yandan müze yetkilileri, aynı bölgede çok daha eski bir batığın daha bulunduğunu ancak mevcut teknolojik imkânların daha iyi bir seviyeye ulaşması adına bu geminin henüz gün yüzüne çıkarılmadığını vurguluyor. Lootsi Kogu olarak adlandırılan ana gövdenin, tüm restorasyon süreci tamamlandığında Estonya Deniz Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda yer alması planlanıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
