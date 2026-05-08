İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 660 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş

Estonya'nın başkenti Tallinn'de yer alan Lootsi Caddesi üzerindeki bir ofis binası inşaatı sırasında, yüzeyin yaklaşık 1,5 metre derinliğinde 14. yüzyıla ait devasa bir ticaret gemisi tespit edildi. 24,5 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip olan bu enkaz, Estonya Deniz Müzesi yetkilileri tarafından son yüzyılda Avrupa'da keşfedilen en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak nitelendiriliyor. 1360’lı yıllardan bu yana şehrin sokakları altında mühürlü kalan geminin Hanseatic ticaret filosuna ait olduğu ve denizcilik tarihine dair bilinen pek çok teknik veriyi değiştireceği öngörülüyor.

