Çay Köpüğü Hakkında Şaşırtan Gerçek: Meğer Nedeni Buymuş

Saponinler, birçok bitkide doğal olarak bulunan ve sabun benzeri özellikler gösteren kimyasal bileşiklerdir. Tea Research Association'ın araştırmaları, çay yapraklarında özellikle theasa-saponinler olarak bilinen özel saponin türlerinin bulunduğunu ortaya koymuştur.

Sıcak su çay yapraklarına temas ettiğinde, bu saponinler suya geçer ve yüzey gerilimini azaltır. Yüzey geriliminin azalması, demleme sırasında oluşan hava kabarcıklarının daha kolay oluşmasını ve daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu nedenle özellikle taze ve kaliteli çaylarda daha belirgin köpük gözlemlenir.