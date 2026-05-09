Haberler
Yaşam
Evde, Arabada, Duşta Sürekli Yaşıyoruz: Camlar Neden Terler?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 08:01

Sabah kalktığınızda camlarınızın buğulanması, soğuk bir içeceğin etrafında oluşan damlacıklar ya da duş sonrası aynaya yansıyan buhar, hepsi aynı fiziksel olayın farklı görünümleri: yoğuşma. Peki bu doğa olayı nasıl gerçekleşiyor ve neden her gün karşılaştığımız bu fenomen bu kadar önemli?

Yoğuşma, su buharının sıvı hale dönüşmesi olarak tanımlanan termodinamik bir süreçtir.

Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nün yaptığı araştırmalara göre, hava içindeki su buharı belirli bir sıcaklık noktasına ulaştığında faz değişikliği yaşar ve sıvılaşır.

Bu süreç, sıcaklık ve nem oranı arasındaki hassas dengeye bağlıdır. Sıcak hava, soğuk havaya göre daha fazla su buharı tutabilir. Ancak sıcaklık düştüğünde havanın su buharı tutma kapasitesi de azalır. İşte tam bu noktada fazla su buharı sıvıya dönüşerek yoğuşma oluşur.

Çiy noktası (dew point), yoğuşma olayının kalbidir.

Bu terim, havanın su buharı ile doymuş hale geldiği kritik sıcaklığı ifade eder. MIT Atmosfer Bilimleri Bölümü'nün verilerine göre, hava bu sıcaklığa ulaştığında bağıl nem %100'e çıkar ve su buharı yoğuşmaya başlar.

Çiy noktası càm, metal ya da plastik gibi soğuk yüzeylerle temas halindeki hava için özellikle önemlidir. Yüzey sıcaklığı çiy noktasının altına düştüğünde, o yüzeyde mutlaka yoğuşma gözlemlenir. Bu durum, soğuk bir cam suyun etrafında oluşan damlacıkları açıklar.

Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği (ASHRAE) standartları, binalarda yoğuşma kontrolü için çiy noktası değerlerinin sürekli izlenmesi gerektiğini belirtir.

Bu standartlar, iç mekan hava kalitesi ve yapısal hasarların önlenmesi açısından kritik önem taşır.

Evinizdeki her köşede yoğuşma örnekleri bulabilirsiniz. Banyo aynasının buğulanması, mutfak camlarının buharlaşması, hatta soğutucunuzun içindeki nem birikimi - hepsi aynı fiziksel prensibe dayanır. Dış ortamda ise sabah çimlerin üzerindeki çiy damlacıkları, bulut oluşumu ve yağmur süreci yoğuşmanın doğadaki en belirgin örnekleridir.

Endüstriyel uygulamalarda yoğuşma kontrolü, özellikle elektronik cihazlar ve hassas ekipmanlar için hayati önem taşır.

Stanford Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nün çalışmalarına göre, kontrolsüz yoğuşma elektronik devreler üzerinde korozyona ve arızalara neden olabilir.

Yoğuşma, görünürde basit gibi görünen ancak arkasında karmaşık termodinamik süreçler barındıran bir fenomendir. Çiy noktası kavramını anlayarak, günlük hayatımızda karşılaştığımız nem sorunlarından endüstriyel uygulamalara kadar pek çok alanda bu bilgiyi kullanabiliriz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
