ABD'nin İlk Müslüman Senatörü Abdul El-Sayed Oldu: Michigan'da Mike Rogers'ı Yüzde 52'ye 46 Yendi

Rogers, 2024'te Cumhuriyetçilerin Senato adayıydı ve Donald Trump'ın Michigan'ı kazandığı o seçimde bugünkü Demokrat Senatör Elissa Slotkin'e 20 binden az oyla yenilmişti. Bu kez daha geniş bir farkla kaybetti.

Kampanya boyunca Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rogers, El-Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar, Demokrat adaya yönelik sürekli saldırıların parçası olarak aktarıldı. Rogers ise El-Sayed'i daha önce 'liberal değil, aşırılıkçı' diye nitelemişti.