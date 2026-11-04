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ABD'nin İlk Müslüman Senatörü Abdul El-Sayed Oldu: Michigan'da Mike Rogers'ı Yüzde 52'ye 46 Yendi

ABD'nin İlk Müslüman Senatörü Abdul El-Sayed Oldu: Michigan'da Mike Rogers'ı Yüzde 52'ye 46 Yendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 11:24
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ABD'de ara seçimlerde Michigan'da Senato koltuğunu kazanan Demokrat Abdul El-Sayed, ülke tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Associated Press'in haberine göre Mısır kökenli 41 yaşındaki doktor, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yaklaşık yüzde 52'ye 46 oranında geride bıraktı. Seçimi kazanan ismin 3 Ocak 2027'de yemin etmesi bekleniyor.

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Michigan'ın 'salıncak eyalet' koltuğunu kazanan El-Sayed, Associated Press'in verdiği sonuca göre Rogers'ın yaklaşık 6 puan önünde bitirdi.

Michigan'ın 'salıncak eyalet' koltuğunu kazanan El-Sayed, Associated Press'in verdiği sonuca göre Rogers'ın yaklaşık 6 puan önünde bitirdi.

Associated Press, yarışı oyların yaklaşık yüzde 85'i sayıldığında El-Sayed'e verdi. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokrat aday yüzde 52, Rogers ise yüzde 46 civarında oy aldı; yerel yayın kuruluşu WLNS'in aktardığı erken sayımda oranlar yüzde 51,9'a 46,1 şeklindeydi.

Seçim, Demokrat Senatör Gary Peters'ın emekliliğiyle boşalan koltuk için yapıldı. Michigan'daki yarış, analistlerce Senato'nun kontrolünü belirleyebilecek kritik eşiklerden biri olarak görülüyordu. Yarışa yapılan harcamaların toplamının yaklaşık 270 milyon doları bulduğu, buna bir de bildirilmeyen 'dark money' harcamalarının eklendiği aktarılıyor.

Rakibi Mike Rogers 2024'te de Michigan'da Senato adayıydı ve o seçimi 20 binden az oyla kaybetmişti.

Rakibi Mike Rogers 2024'te de Michigan'da Senato adayıydı ve o seçimi 20 binden az oyla kaybetmişti.

Rogers, 2024'te Cumhuriyetçilerin Senato adayıydı ve Donald Trump'ın Michigan'ı kazandığı o seçimde bugünkü Demokrat Senatör Elissa Slotkin'e 20 binden az oyla yenilmişti. Bu kez daha geniş bir farkla kaybetti.

Kampanya boyunca Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rogers, El-Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar, Demokrat adaya yönelik sürekli saldırıların parçası olarak aktarıldı. Rogers ise El-Sayed'i daha önce 'liberal değil, aşırılıkçı' diye nitelemişti.

El-Sayed'in önünü Ağustos'taki Demokrat ön seçim açtı: Haley Stevens'ı yaklaşık 15 bin oy farkla geçti.

El-Sayed'in önünü Ağustos'taki Demokrat ön seçim açtı: Haley Stevens'ı yaklaşık 15 bin oy farkla geçti.

4 Ağustos'taki Demokrat ön seçimde El-Sayed, dört dönemdir kongre üyesi olan ve AIPAC'ın desteklediği Haley Stevens'ı yaklaşık 15 bin oy farkla geride bıraktı. Sonuç, oyların yaklaşık yüzde 99'u sayıldıktan sonra ertesi sabah netleşti. Basına yansıyan rakamlara göre kampanya, 65 ila 70 milyon dolara varan dış harcamaya ve ciddi bir reklam dezavantajına rağmen kazanıldı.

El-Sayed, o gece Detroit'te yaptığı konuşmada 'Bir makineye karşı durduk' demişti. Stevens ise genel seçime günler kala Rogers'a destek vererek yarışı karıştırdı. Buna karşılık Barack Obama ve Kamala Harris, El-Sayed'in arkasında durdu.

Detroit'teki seçim gecesi kutlamasında konuşan El-Sayed, "Michigan, we did it" diyerek zaferini ilan etti.

El-Sayed, Detroit'te Demokratların düzenlediği seçim gecesi buluşmasında kürsüye çıkarak 'Michigan, we did it' ('Michigan, başardık') dedi. Trump, Vance ve Rogers'a sert eleştiriler yönelten yeni senatör, 'You chose hate, and Michigan chose hope' ('Siz nefreti seçtiniz, Michigan umudu seçti') ifadesini kullandı. Konuşmasında Trump'a, kendisine 'Senatör' diye hitap edilmesine dair iğneleyici bir gönderme de yaptığı aktarıldı.

AIPAC'ı da hedef alan El-Sayed, İsrail yanlısı lobinin kendisini yenmek için 42 milyon dolar harcadığını söyledi. Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan El-Sayed, Michigan'da toplanan vergilerin yerel okullara, sağlığa ve altyapıya gitmesi gerektiğini, ayrımcı bulduğu dış politikalara değil diye ekledi.

Seçilmiş bir görevi hiç olmayan El-Sayed, 2018'de valilik ön seçiminde Gretchen Whitmer'a kaybetmişti.

Seçilmiş bir görevi hiç olmayan El-Sayed, 2018'de valilik ön seçiminde Gretchen Whitmer'a kaybetmişti.

31 Ekim 1984'te Michigan'ın Rochester Hills kasabasında Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen El-Sayed, Michigan Üniversitesi'nde biyoloji ve siyaset bilimi okudu. Rhodes bursuyla gittiği Oxford'da halk sağlığı doktorası yaptı, tıp doktorluğunu ise Columbia Üniversitesi'nde tamamladı.

2015'te, henüz 30 yaşındayken dönemin Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan tarafından şehrin sağlık müdürlüğüne atandı ve büyük bir ABD kentinin en genç sağlık müdürü oldu. 2017'de görevden ayrılıp valilik yarışına girdi; Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez'in desteğine rağmen 2018 ön seçiminde yaklaşık yüzde 30 oy alarak Whitmer'a kaybetti. Kampanyası 'Paranın politikadan çıkması, cebinize para girmesi, herkes için Medicare' sloganına dayanıyordu; evrensel sağlık hizmetini ve zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunuyordu.

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Gary Peters'ın emekliliğiyle açılan koltukta El-Sayed'in 3 Ocak 2027'de yemin etmesi planlanıyor.

Gary Peters'ın emekliliğiyle açılan koltukta El-Sayed'in 3 Ocak 2027'de yemin etmesi planlanıyor.

Yemin töreninin 3 Ocak 2027'de yapılması öngörülüyor. El-Sayed bu tarihte, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olarak Capitol'deki yerini alacak. Daha önce hiç seçilmiş bir görevde bulunmamış olması, zaferi daha da dikkat çekici kılıyor.

Resmî olmayan sayım sonuçlarının kesinleşmesi ve onaylanması ise önümüzdeki günlerde bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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