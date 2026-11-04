ABD'nin İlk Müslüman Senatörü Abdul El-Sayed Oldu: Michigan'da Mike Rogers'ı Yüzde 52'ye 46 Yendi
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ABD'de ara seçimlerde Michigan'da Senato koltuğunu kazanan Demokrat Abdul El-Sayed, ülke tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Associated Press'in haberine göre Mısır kökenli 41 yaşındaki doktor, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yaklaşık yüzde 52'ye 46 oranında geride bıraktı. Seçimi kazanan ismin 3 Ocak 2027'de yemin etmesi bekleniyor.
Michigan'ın 'salıncak eyalet' koltuğunu kazanan El-Sayed, Associated Press'in verdiği sonuca göre Rogers'ın yaklaşık 6 puan önünde bitirdi.
Rakibi Mike Rogers 2024'te de Michigan'da Senato adayıydı ve o seçimi 20 binden az oyla kaybetmişti.
El-Sayed'in önünü Ağustos'taki Demokrat ön seçim açtı: Haley Stevens'ı yaklaşık 15 bin oy farkla geçti.
Detroit'teki seçim gecesi kutlamasında konuşan El-Sayed, "Michigan, we did it" diyerek zaferini ilan etti.
Seçilmiş bir görevi hiç olmayan El-Sayed, 2018'de valilik ön seçiminde Gretchen Whitmer'a kaybetmişti.
Gary Peters'ın emekliliğiyle açılan koltukta El-Sayed'in 3 Ocak 2027'de yemin etmesi planlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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