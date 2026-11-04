Boykot Çağrısı Sonrası Ünlü Makarna Markası Geri Adım Attı: Tepki Çeken İfade Kaldırıldı
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Barilla çatısı altındaki Filiz Makarna, ambalajlarındaki 'Türk Buğdayı' ifadesini 'Türkiye'nin Buğdayı' olarak değiştirmesinin ardından sosyal medyada sert tepkiyle karşılaştı. Boykot çağrılarının da gündeme geldiği tartışmanın ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. Filiz, 'Türk Buğdayı' ifadesini ambalajlara yeniden taşıma kararı aldığını duyurdu.
'Türk Buğdayı' gitti "Türkiye'nin Buğdayı" ifadesi geldi. Tepki çekti, boykot çağrıları yapıldı.
Şirkete göre sorun 'Türk' kelimesi değil, '%100' ibaresiydi.
Filiz Makarna geri adım attı. 'Türk Buğdayı' ambalaja dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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