Boykot Çağrısı Sonrası Ünlü Makarna Markası Geri Adım Attı: Tepki Çeken İfade Kaldırıldı

Filiz Makarna'nın ilk açıklamasında, ambalaj değişikliğinin yeni gıda etiketleme mevzuatı ve ilgili kılavuz hükümleri kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonucu olduğu belirtildi. Şirket, düzenlemelere uyum için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu hatırlattı.

Açıklamaya göre değerlendirmeler buğdayın menşeiyle değil, yalnızca '%100' ibaresinin kullanımına ilişkin teknik gerekliliklerle ilgiliydi. Bu nedenle '%100' ifadesi paketlerden kaldırıldı. Marka, 'Türkiye'nin Buğdayı' ifadesiyle kullanılan buğdayın ithal olmadığını, Türkiye'de yetiştirildiğini vurgulamayı amaçladığını ve değişikliğin 'Türk' ifadesinden kaçınmak için yapılmadığını savundu.