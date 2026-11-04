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Boykot Çağrısı Sonrası Ünlü Makarna Markası Geri Adım Attı: Tepki Çeken İfade Kaldırıldı

Boykot Çağrısı Sonrası Ünlü Makarna Markası Geri Adım Attı: Tepki Çeken İfade Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 11:37
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Barilla çatısı altındaki Filiz Makarna, ambalajlarındaki 'Türk Buğdayı' ifadesini 'Türkiye'nin Buğdayı' olarak değiştirmesinin ardından sosyal medyada sert tepkiyle karşılaştı. Boykot çağrılarının da gündeme geldiği tartışmanın ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. Filiz, 'Türk Buğdayı' ifadesini ambalajlara yeniden taşıma kararı aldığını duyurdu.

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'Türk Buğdayı' gitti "Türkiye'nin Buğdayı" ifadesi geldi. Tepki çekti, boykot çağrıları yapıldı.

Filiz Makarna eski ve yeni ambalajları

Tartışma, markanın paketlerindeki ibarenin sessiz sedasız değişmesiyle başladı. Uzun yıllardır raflarda '%100 Türk Buğdayı' logosuyla bilinen Filiz Makarna, yeni ambalajlarında bu ifadenin yerine 'Türkiye'nin Buğdayı' ibaresine yer verdi.

Değişikliği fark eden tüketiciler eski ve yeni paketlerin fotoğraflarını yan yana paylaşarak markaya tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konu, bazı kullanıcıların boykot çağrısı yapmasıyla büyüdü. Pek çok kişi, köklü bir markanın neden 'Türk' kelimesini paketten çıkardığını sorguladı.

Şirkete göre sorun 'Türk' kelimesi değil, '%100' ibaresiydi.

Şirkete göre sorun 'Türk' kelimesi değil, '%100' ibaresiydi.

Filiz Makarna'nın ilk açıklamasında, ambalaj değişikliğinin yeni gıda etiketleme mevzuatı ve ilgili kılavuz hükümleri kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonucu olduğu belirtildi. Şirket, düzenlemelere uyum için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu hatırlattı.

Açıklamaya göre değerlendirmeler buğdayın menşeiyle değil, yalnızca '%100' ibaresinin kullanımına ilişkin teknik gerekliliklerle ilgiliydi. Bu nedenle '%100' ifadesi paketlerden kaldırıldı. Marka, 'Türkiye'nin Buğdayı' ifadesiyle kullanılan buğdayın ithal olmadığını, Türkiye'de yetiştirildiğini vurgulamayı amaçladığını ve değişikliğin 'Türk' ifadesinden kaçınmak için yapılmadığını savundu.

Filiz Makarna geri adım attı. 'Türk Buğdayı' ambalaja dönüyor.

Filiz Makarna geri adım attı. 'Türk Buğdayı' ambalaja dönüyor.

Tepkilerin ardından markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Filiz olarak, ambalajlarımızda yaptığımız değişikliğe ilişkin tüketicilerimizin görüşlerini ve hassasiyetlerini dikkatle takip ediyoruz.

Ambalaj değişikliği, yeni gıda etiketleme mevzuatı ve ilgili kılavuz hükümleri kapsamında yürüttüğümüz değerlendirmeler sonucunda alınmış kurumsal bir karardır.

Söz konusu düzenlemelere uyum için belirlenen son tarih 31 Aralık 2026’dır.

Değerlendirmelerimiz, kullandığımız buğdayın menşeine değil, yalnızca '%100' ibaresinin kullanımına ilişkin teknik gerekliliklere odaklanmıştır. Mevzuata uyum sağlamak amacıyla '%100' ibaresini ambalajlarımızdan çıkardık. Kullandığımız buğdayın tamamı geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’de yetiştirilmektedir.

'Hassasiyet yarattığının farkındayız'

'Türkiye’nin Buğdayı' ifadesiyle, kullandığımız buğdayın ithal olmadığını ve Türkiye’de yetiştirildiğini belirtmeyi amaçladık. Bu değişiklik, 'Türk' ifadesinden kaçınma amacı taşımamaktadır. Ancak değişikliğin bazı tüketicilerimizde hassasiyet yarattığının farkındayız.

Bu nedenle ambalajlarımızda 'Türk Buğdayı' ifadesini yeniden kullanma kararı aldık ve gerekli çalışmalara başladık.

Türkiye’de yetiştirilen buğdayı desteklemek ve Türk buğdayı kullanmak, Filiz’in temel değerlerinden biri olmaya devam etmektedir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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