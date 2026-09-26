Ağız Gargarası Aslında Bunun İçin Üretilmedi: Asıl Amacı Bambaşkaydı
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Bugün pek çok banyo dolabında duran ve ağzı ferahlatmak için kullandığımız o ürün, aslında bir gargara olarak üretilmedi. 1879'da ABD'de doğan ürünün ilk hedefi, ameliyathanelerdi!
Zamanla yer temizleyicisinden kepek ilacına kadar pek çok farklı iş için satıldı ve sonunda bugün bildiğimiz ağız gargaralarından birine dönüştü. Bu yolculuğu başlatan şey ise tek bir kelime oldu: 'Halitosis.'
İşte detaylar.
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1879'da Ameliyathaneler İçin Üretildi
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Yer Temizleyicisinden Kepek İlacına: Her Derde Deva
Dişçilerin Rafından Market Raflarına
Her Şeyi Değiştiren Kelime: Halitosis
Beş Yılda Kârını 60 Katına Çıkardı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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