Ağız Gargarası Aslında Bunun İçin Üretilmedi: Asıl Amacı Bambaşkaydı

Bugün pek çok banyo dolabında duran ve ağzı ferahlatmak için kullandığımız o ürün, aslında bir gargara olarak üretilmedi. 1879'da ABD'de doğan ürünün ilk hedefi, ameliyathanelerdi!

Zamanla yer temizleyicisinden kepek ilacına kadar pek çok farklı iş için satıldı ve sonunda bugün bildiğimiz ağız gargaralarından birine dönüştü. Bu yolculuğu başlatan şey ise tek bir kelime oldu: 'Halitosis.'

İşte detaylar.

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