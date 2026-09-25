Oyun Hamuru Aslında Oyuncak Olarak Üretilmemişti! İşte Asıl Amacı

Bugün hemen her çocuğun oyuncak kutusunda bulunan, o tanıdık kokusuyla hafızalara kazınan oyun hamuru, aslında çocuklar için üretilmedi. 1930'larda ABD'nin Cincinnati kentinde doğan bu yumuşak karışımın ilk görevi ise duvar kağıtlarındaki kömür islerini temizlemekti!

İşte oyun hamurunun bir zamanlar iflasın eşiğindeki bir temizlik ürününden dünyanın en bilinen oyuncaklarından birine dönüşme hikayesi!

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