Oyun Hamuru Aslında Oyuncak Olarak Üretilmemişti! İşte Asıl Amacı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün hemen her çocuğun oyuncak kutusunda bulunan, o tanıdık kokusuyla hafızalara kazınan oyun hamuru, aslında çocuklar için üretilmedi. 1930'larda ABD'nin Cincinnati kentinde doğan bu yumuşak karışımın ilk görevi ise duvar kağıtlarındaki kömür islerini temizlemekti!
İşte oyun hamurunun bir zamanlar iflasın eşiğindeki bir temizlik ürününden dünyanın en bilinen oyuncaklarından birine dönüşme hikayesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kömür İslerini Temizlemek İçin Üretildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğalgaz ve Vinil Duvar Kağıdı Satışları Bitirdi
Fikri Bir Anaokulu Öğretmeni Buldu
Raflara Çıktı, Televizyonla Patladı
Kokusu Bile Tescilli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın