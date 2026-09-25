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Oyun Hamuru Aslında Oyuncak Olarak Üretilmemişti! İşte Asıl Amacı

Oyun Hamuru Aslında Oyuncak Olarak Üretilmemişti! İşte Asıl Amacı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 00:10
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Bugün hemen her çocuğun oyuncak kutusunda bulunan, o tanıdık kokusuyla hafızalara kazınan oyun hamuru, aslında çocuklar için üretilmedi. 1930'larda ABD'nin Cincinnati kentinde doğan bu yumuşak karışımın ilk görevi ise duvar kağıtlarındaki kömür islerini temizlemekti!

İşte oyun hamurunun bir zamanlar iflasın eşiğindeki bir temizlik ürününden dünyanın en bilinen oyuncaklarından birine dönüşme hikayesi! 

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Kömür İslerini Temizlemek İçin Üretildi

Kömür İslerini Temizlemek İçin Üretildi

Hikaye, 1912'de Cincinnati'de kurulan sabun üreticisi Kutol Products'ta başlıyor. O yıllarda evlerin çoğu kömürle ısınıyordu ve sobalardan çıkan is, duvar kağıtlarını kısa sürede karartıyordu. Kağıtlar suyla yıkanamadığı için temizlik de ayrı bir derde dönüşüyordu.

Şirketin sahibi Cleo McVicker, 1933'te Kroger marketler zinciriyle bir duvar kağıdı temizleyicisi anlaşması yaptı. Formülü ise kardeşi Noah McVicker geliştirdi: Su, tuz ve undan oluşan, zehirsiz, hamur kıvamında bir karışım. Bu karışım duvara sürülüyor, isleri üzerine toplayıp kağıdı temizliyordu.

Yani bugün çocukların şekil verdiği o hamur, yıllarca evlerin duvarlarında gezdi!

Doğalgaz ve Vinil Duvar Kağıdı Satışları Bitirdi

Doğalgaz ve Vinil Duvar Kağıdı Satışları Bitirdi

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından işler tersine döndü. Evler kömür yerine petrol, gaz ve elektrikle ısınmaya başladı. Artık duvarlarda eskisi kadar is birikmiyordu. Üstelik suyla silinebilen vinil duvar kağıtları da yaygınlaşınca, bu temizleyiciye duyulan ihtiyaç neredeyse tamamen ortadan kalktı.

Satışlar hızla düşerken Cleo McVicker 1949'da hayatını kaybetti. Şirketin başına geçen oğlu Joe McVicker'ın önünde ise zor bir tablo vardı: Ya bu ürüne yeni bir hayat bulacaktı ya da şirket kapanacaktı.

Fikri Bir Anaokulu Öğretmeni Buldu

Fikri Bir Anaokulu Öğretmeni Buldu

Kurtarıcı fikir, Joe McVicker'ın baldızı Kay Zufall'dan geldi. Anaokulu öğretmeni olan Zufall, 1955'te bu zehirsiz temizleyicinin çocuklar için harika bir modelleme hamuru olabileceğini fark etti. Ürünü sınıfında öğrencileriyle denedi ve çocuklar ona bayıldı!

Zufall, McVicker'lara ürünü bir oyuncak olarak satmalarını önerdi. Joe McVicker da sınıfı ziyaret edip fikri yerinde gördü ve mevcut makinelerle formülü yeniden düzenledi.

İsmini de O Koydu

McVicker'lar ürüne 'Rainbow Modeling Compound' (Gökkuşağı Modelleme Karışımı) adını vermek istiyordu. Ancak Kay Zufall ve eşi Bob, bugün tüm dünyanın bildiği o kısa ve akılda kalıcı ismi buldu: Play-Doh.

Raflara Çıktı, Televizyonla Patladı

Raflara Çıktı, Televizyonla Patladı

1956'da McVicker'lar, ürünü pazarlamak için Rainbow Crafts adında bir şirket kurdu. Oyun hamuru ilk olarak Washington'daki Woodward & Lothrop mağazasında satışa çıktı, ardından Macy's ve Marshall Field's gibi büyük mağazalara ulaştı. 1957'de ise kırmızı, sarı ve mavi renklerde satılmaya başladı.

Asıl patlama 1958'de televizyonla geldi. 

Dönemin çok sevilen çocuk programı Captain Kangaroo'nun sunucusu Bob Keeshan, Play-Doh'u programında düzenli olarak tanıttı. Smithsonian'a göre Keeshan bunun karşılığında satışlardan yüzde 2 pay aldı. 1960'ta hamura şekil veren Fun Factory seti de çıkınca, ürün kısa sürede çocukların vazgeçilmezi haline geldi.

Kokusu Bile Tescilli!

Kokusu Bile Tescilli!

Rainbow Crafts 1965'te General Mills'e satıldı. Play-Doh için 1956'da yapılan patent başvurusu ise 26 Ocak 1965'te onaylandı. Marka 1991'de ise bugünkü sahibi Hasbro'ya geçti. Play-Doh, 1998'de ABD'deki Ulusal Oyuncak Onur Listesi'ne (National Toy Hall of Fame) girdi. Smithsonian'a göre 1956'dan bu yana 3 milyardan fazla kutu satıldı.

O Tanıdık Koku Nereden Geliyor?

Hasbro, 2018'de Play-Doh'un kendine özgü kokusunu tescil ettirdi. Tescil belgesinde koku şöyle tarif ediliyor: 

'Tatlı, hafif misk kokulu, vanilyamsı bir koku; hafif kiraz esintileri ve tuzlu, buğday bazlı bir hamurun doğal kokusuyla.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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