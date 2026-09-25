Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin Grubu: Rakamlara Göre Tarihimizin En Zorlusu

FIFA'nın milli takım sıralamasını tutmaya başladığı 1992'den bu yana Türkiye'nin katıldığı turnuvalarda yer aldığı en zorlu grup da bu. Son üç Avrupa Şampiyonası'na katılan ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönen milliler, şu anda A Ligi'nde bulunan takımların bazılarıyla daha önce de karşılaşmıştı, 2016'da grup aşamasında İspanya, Hırvatistan ve Çekya, 2020'de İtalya ve Galler, 2024'te ise Portekiz ve yine Çekya ile aynı gruba düşerken çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmişti. Karşılaştırmada 2003'ün FIFA sıralaması ve ELO ortalaması daha iyi görünse de bunun nedeni Türkiye'nin o dönem dünyada 8. sırada bulunması, yani o grubun zorluk seviyesini yükselten takımlar zirvedeki Brezilya ile Türkiye'nin kendisiydi. Rakiplerin gücü açısından bakıldığında 2026/27 Uluslar A Ligi grubu, Türk futbol tarihinin en zorlu grubu.