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Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin Grubu: Rakamlara Göre Tarihimizin En Zorlusu

Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin Grubu: Rakamlara Göre Tarihimizin En Zorlusu

Fransa Milli Takım futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 17:49
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A Milli Takım, bu akşam Fransa'yı ağırlayarak başlayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi macerasına tarihinin en zorlu grubunda çıkıyor. Gazete Oksijen'den Kutluhan Bosuguy'un analizine göre Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu A1 grubu turnuvanın yedi yıllık tarihindeki en güçlü ikinci grup olurken, Türkiye de bu sezon A Ligi'nde mücadele edecek 16 takım arasında en zor ikinci fikstüre sahip. Hesaplamada FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nda 1. sıradaki ülkeye 100 puan verildi ve 211. sıraya kadar her basamakta puan eşit miktarda düşürülerek bütün milli takımlar 100 üzerinden puanlandı, gruplar bu ölçeğin yanında takımların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası başarıları da hesaba katılarak incelendi.

Kaynak - Oksijen / Kutluhan Bosuguy

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A Ligi'nin en güçlü grubu A1.

A Ligi'nin en güçlü grubu A1.

A1 grubu hem ELO ölçeğinde hem de Dünya Kupası şampiyonluğu sayısında A Ligi'ndeki diğer grupların önünde yer alıyor. A2'de uluslararası arenada son yıllarda parlak bir dönem geçirmeyen Almanya grubu sırtlarken, piyasa değerinde A3'ün A1'i geçmesinin nedeni İspanya ile İngiltere'nin aynı grupta bulunması. Analizde Sırbistan'ın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası derecelerinin tamamı Yugoslavya'dan geldiği için bu şekilde sayıldı, Çekya'nın dereceleri Çekoslovakya ile birleştirildi, Hırvatistan'ınkiler ise tamamen kendisine ait. Yugoslavya mirası, A2'nin derecesini yukarı çeken unsurlardan biri oldu.

En zor ikinci fikstür Türkiye'nin.

En zor ikinci fikstür Türkiye'nin.

Son Dünya ve Avrupa şampiyonuyla ve son iki Dünya Kupası'nın üçüncüsüyle aynı gruba düşen Çekya'nın ardından en zorlu rakiplerle eşleşen takım Türkiye oldu. Rakiplerin piyasa değerinde İspanya ve İngiltere sayesinde Çekya açık ara önde bulunuyor, iş uluslararası başarıya gelince ise İtalya ile Fransa'nın ağırlığı hissediliyor. Çekya güncel olarak daha güçlü rakiplerle oynayacakken Türkiye bu seviyelere daha alışkın, daha köklü takımlara karşı mücadele edecek.

Uluslar Ligi tarihinin en güçlü ikinci grubu.

Uluslar Ligi tarihinin en güçlü ikinci grubu.

Her sezonun ilk maçının oynandığı tarihteki FIFA sıralamaları ile o anki şampiyonluk ve çeyrek final sayıları esas alınarak yapılan karşılaştırmada, Türkiye'nin yer aldığı grup turnuva tarihinin en zorlu ikinci grubu oldu. Bu gruptan daha güçlü olan tek grup, ortalama FIFA sıralaması 8 olan 2020/21 sezonundaki Fransa, Portekiz, Hırvatistan ve İsveç grubuydu. Tarihsel başarıya bakıldığında ise bu sezonki A1 grubu o gruptan açık farkla daha başarılı.

Turnuva tarihimizin en zorlu grubu.

Turnuva tarihimizin en zorlu grubu.

FIFA'nın milli takım sıralamasını tutmaya başladığı 1992'den bu yana Türkiye'nin katıldığı turnuvalarda yer aldığı en zorlu grup da bu. Son üç Avrupa Şampiyonası'na katılan ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönen milliler, şu anda A Ligi'nde bulunan takımların bazılarıyla daha önce de karşılaşmıştı, 2016'da grup aşamasında İspanya, Hırvatistan ve Çekya, 2020'de İtalya ve Galler, 2024'te ise Portekiz ve yine Çekya ile aynı gruba düşerken çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmişti. Karşılaştırmada 2003'ün FIFA sıralaması ve ELO ortalaması daha iyi görünse de bunun nedeni Türkiye'nin o dönem dünyada 8. sırada bulunması, yani o grubun zorluk seviyesini yükselten takımlar zirvedeki Brezilya ile Türkiye'nin kendisiydi. Rakiplerin gücü açısından bakıldığında 2026/27 Uluslar A Ligi grubu, Türk futbol tarihinin en zorlu grubu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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