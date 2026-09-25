Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin Grubu: Rakamlara Göre Tarihimizin En Zorlusu
A Milli Takım, bu akşam Fransa'yı ağırlayarak başlayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi macerasına tarihinin en zorlu grubunda çıkıyor. Gazete Oksijen'den Kutluhan Bosuguy'un analizine göre Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu A1 grubu turnuvanın yedi yıllık tarihindeki en güçlü ikinci grup olurken, Türkiye de bu sezon A Ligi'nde mücadele edecek 16 takım arasında en zor ikinci fikstüre sahip. Hesaplamada FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nda 1. sıradaki ülkeye 100 puan verildi ve 211. sıraya kadar her basamakta puan eşit miktarda düşürülerek bütün milli takımlar 100 üzerinden puanlandı, gruplar bu ölçeğin yanında takımların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası başarıları da hesaba katılarak incelendi.
A Ligi'nin en güçlü grubu A1.
En zor ikinci fikstür Türkiye'nin.
Uluslar Ligi tarihinin en güçlü ikinci grubu.
Turnuva tarihimizin en zorlu grubu.
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