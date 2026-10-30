Uzayda 200 Trilyon Kedi Boyunda Bir 'Kuyruk' Görüntülendi

Araştırmacıların hesabına göre Kedi Kuyruğu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 1.000 katına, yani kabaca 150 milyar kilometreye kadar uzanıyor. Üniversitenin açıklamasındaki benzetmeyle bu, 200 trilyon ev kedisini burundan kuyruğa art arda dizmek demek.

Yapı, Beta Pictoris'i çevreleyen toz ve enkaz diskinin güneybatı ucunda yer alıyor. Diskin düzleminden yukarı doğru kıvrılarak yükselmesi ona bu adı (Kedi Kuyruğu) kazandırıyor.