Uzayda 200 Trilyon Kedi Boyunda Bir 'Kuyruk' Görüntülendi
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Dünya'ya 63 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız Beta Pictoris'in çevresinde, gökbilimcilerin 'Kedi Kuyruğu' adını verdiği tuhaf bir toz yapısı yeniden mercek altına alındı.
Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözlemleriyle fark edilen bu yapıyı bu kez Hubble ile görünür ışıkta yakaladı. Ortaya çıkan tablo, kuyruğun iki büyük gök cisminin çarpışmasından geriye kalan bir enkaz bulutu olabileceğini gösteriyor.
Uzunluğu 200 trilyon kediyi art arda dizmeye denk
Peki Hubble bu kuyruğu neden daha önce göremedi?
Plüton boyutunda iki cisim çarpışmış olabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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