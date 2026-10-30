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Uzayda 200 Trilyon Kedi Boyunda Bir 'Kuyruk' Görüntülendi

Uzayda 200 Trilyon Kedi Boyunda Bir 'Kuyruk' Görüntülendi

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:29
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Dünya'ya 63 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız Beta Pictoris'in çevresinde, gökbilimcilerin 'Kedi Kuyruğu' adını verdiği tuhaf bir toz yapısı yeniden mercek altına alındı.

Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözlemleriyle fark edilen bu yapıyı bu kez Hubble ile görünür ışıkta yakaladı. Ortaya çıkan tablo, kuyruğun iki büyük gök cisminin çarpışmasından geriye kalan bir enkaz bulutu olabileceğini gösteriyor.

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Uzunluğu 200 trilyon kediyi art arda dizmeye denk

Uzunluğu 200 trilyon kediyi art arda dizmeye denk

Araştırmacıların hesabına göre Kedi Kuyruğu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 1.000 katına, yani kabaca 150 milyar kilometreye kadar uzanıyor. Üniversitenin açıklamasındaki benzetmeyle bu, 200 trilyon ev kedisini burundan kuyruğa art arda dizmek demek.

Yapı, Beta Pictoris'i çevreleyen toz ve enkaz diskinin güneybatı ucunda yer alıyor. Diskin düzleminden yukarı doğru kıvrılarak yükselmesi ona bu adı (Kedi Kuyruğu) kazandırıyor.

Peki Hubble bu kuyruğu neden daha önce göremedi?

Peki Hubble bu kuyruğu neden daha önce göremedi?

Ekip, Hubble Uzay Teleskobu'nun 2012-2025 yılları arasında altı ayrı dönemde çektiği görüntüleri birleştirerek kuyruğu ilk kez görünür ışıkta tespit etti. Çalışmanın baş yazarı Arin Avsar'a göre yapının bu kadar uzun süre gözden kaçmasının sebebi, neyden oluştuğuyla ilgili.

Bulgular, kuyruktaki tozun neredeyse tamamen karbon bazlı organik malzemeden oluştuğunu gösteriyor. Mikron boyutundaki bu taneler son derece gözenekli, yani 'pofuduk' bir yapıya sahip. Koyu renkli bu malzeme görünür ışığı çok zayıf yansıttığı için kuyruk ancak uzun ve hassas gözlemlerle fark edilebildi.

Plüton boyutunda iki cisim çarpışmış olabilir

Plüton boyutunda iki cisim çarpışmış olabilir

Araştırmacılara göre Kedi Kuyruğu, kabaca Plüton büyüklüğündeki iki gök cisminin çarpışmasının ardından oluştu. Hesaplar, çarpışan cisimlerin her birinin en az 1-3 × 10²¹ kilogram kütlesinde olması gerektiğini gösteriyor. Bu, Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki Kuiper Kuşağı'nda bulunan Charon ve Makemake ile kıyaslanabilir bir büyüklük.

Önceki çalışmalar, bu çarpışmanın yalnızca 100-200 yıl önce yaşanmış olabileceğini öne sürüyor. Çarpışmanın başlattığı zincirleme parçalanma hâlâ sürüyor ve enkaz yıldızdan uzaklaştıkça kuyruk şeklini alıyor.

Çalışma The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı. Ekip, kuyruğun 1.000 kat uzunluğunun kesin bir ölçüm değil, üst sınır tahmini olduğunu da belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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