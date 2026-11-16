Seyyanen Zam Rafa Mı Kalktı: SGK Uzmanı Karakaş Memur ve Emekli İçin Masadaki Yeni Seçeneği Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında memur ve emekli için konuşulan seyyanen zam fikrinin bütçe engeline takıldığını, masadaki en güçlü seçeneğin ise yüzde 5 ile 15 arasında bir refah payı olduğunu yazdı. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklisi için yüzde 7,5-8,5 zam öngörülüyor. Ankara kaynaklarına göre 10-15 bin liralık sabit ödeme planı ise rafa kalktı.
Temmuz ayında altı aylık enflasyon yüzde 17,76 olurken memur ve emekliye yüzde 13,52 zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu için resmî hedef yüzde 29,5, piyasa beklentisi ise yüzde 29,63.
Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam fikri bütçe gerekçesiyle masadan kalkmış görünüyor.
Memur emeklisinin 2023 seyyanen zam davası Anayasa Mahkemesi'nde karar bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın