Seyyanen Zam Rafa Mı Kalktı: SGK Uzmanı Karakaş Memur ve Emekli İçin Masadaki Yeni Seçeneği Anlattı

Bazı tahminler rakamı yüzde 30 civarında görüyor. Enflasyon bu seviyede kapanırsa ocak zammı Karakaş'a göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yaklaşık yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklisi için yüzde 7,5-8,5 olacak.

Memurlar için söz verilen ek 2 puan devreye girerse artış yüzde 10'a yaklaşabilir. Yazıda ayrıca yoksulluk sınırının 38 bin lirayı aştığı, yılbaşına kadar 40 bin lirayı geçmesinin beklendiği belirtiliyor.