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Seyyanen Zam Rafa Mı Kalktı: SGK Uzmanı Karakaş Memur ve Emekli İçin Masadaki Yeni Seçeneği Anlattı

Seyyanen Zam Rafa Mı Kalktı: SGK Uzmanı Karakaş Memur ve Emekli İçin Masadaki Yeni Seçeneği Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 07:14
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SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında memur ve emekli için konuşulan seyyanen zam fikrinin bütçe engeline takıldığını, masadaki en güçlü seçeneğin ise yüzde 5 ile 15 arasında bir refah payı olduğunu yazdı. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklisi için yüzde 7,5-8,5 zam öngörülüyor. Ankara kaynaklarına göre 10-15 bin liralık sabit ödeme planı ise rafa kalktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Temmuz ayında altı aylık enflasyon yüzde 17,76 olurken memur ve emekliye yüzde 13,52 zam yapıldı.

Temmuz ayında altı aylık enflasyon yüzde 17,76 olurken memur ve emekliye yüzde 13,52 zam yapıldı.

Karakaş'ın hesabına göre toplu sözleşme düzeninde verilen artışlar enflasyonun gerisinde kaldı. Temmuz zammında aradaki fark 4,24 puana ulaştı.

Temmuz-Ekim döneminde birikmiş enflasyon ise yüzde 8,28'e çıktı. Hayat pahalılığı artarken memur ve emeklinin gözü, ocak ayında yapılacak yeni artışa çevrildi.

Yıl sonu enflasyonu için resmî hedef yüzde 29,5, piyasa beklentisi ise yüzde 29,63.

Yıl sonu enflasyonu için resmî hedef yüzde 29,5, piyasa beklentisi ise yüzde 29,63.

Bazı tahminler rakamı yüzde 30 civarında görüyor. Enflasyon bu seviyede kapanırsa ocak zammı Karakaş'a göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yaklaşık yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklisi için yüzde 7,5-8,5 olacak.

Memurlar için söz verilen ek 2 puan devreye girerse artış yüzde 10'a yaklaşabilir. Yazıda ayrıca yoksulluk sınırının 38 bin lirayı aştığı, yılbaşına kadar 40 bin lirayı geçmesinin beklendiği belirtiliyor.

Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam fikri bütçe gerekçesiyle masadan kalkmış görünüyor.

Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam fikri bütçe gerekçesiyle masadan kalkmış görünüyor.

Karakaş'ın aktardığına göre Ankara kaynakları, kişi başına 10 ile 15 bin lira arasında sabit ödeme yapılmasından bütçe sıkışıklığı nedeniyle vazgeçildiğini söylüyor.

Masadaki en olası seçenek ise yüzde 5 ile 15 arasında bir refah payı. Bu pay, enflasyon farkına göre belirlenen zam oranının üzerine eklenecek.

Memur emeklisinin 2023 seyyanen zam davası Anayasa Mahkemesi'nde karar bekliyor.

Memur emeklisinin 2023 seyyanen zam davası Anayasa Mahkemesi'nde karar bekliyor.

2023'te kamu çalışanlarına verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisine yansıtılmamıştı. Emekliler idari başvuruların ardından dava açtı, yerel mahkemeler ve istinaf talebi reddetti.

Karakaş'a göre bir daire başkanının karşı oyunun ardından dosyalar Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve 6 Ağustos 2026'da birleştirildi. Şimdi gözler AYM'nin vereceği karara çevrildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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