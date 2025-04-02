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Aybüke Pusat'a Destek Veren Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı

Aybüke Pusat'a Destek Veren Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı

TRT Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 19:28 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 19:40

TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi.

KAYNAKİ: Birsen Altuntaş

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Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT 1'deki Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT 1'deki Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı.

Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan genç oyuncuya destek yağdı. Bunlardan biri de oyuncu Boran Kuzum oldu.

Boran Kuzum, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımda desteğini açıkça ifade etmişti.

Boran Kuzum, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımda desteğini açıkça ifade etmişti.

Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yapan Boran Kuzum, Pusat'la aynı kaderi yaşadı.

Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yapan Boran Kuzum, Pusat'la aynı kaderi yaşadı.

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan 'Bir Ruh Macerası' dizisinde yer alacak olan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağı bildirildi.

Dizide Atıf Yılmaz'ı canlandıracak olan Boran Kuzum'a Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy eşlik edecek ve dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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