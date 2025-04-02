Aybüke Pusat'a Destek Veren Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı
Aybüke Pusat'a Destek Veren Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı
TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi.
KAYNAKİ: Birsen Altuntaş
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Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT 1'deki Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı.
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Boran Kuzum, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımda desteğini açıkça ifade etmişti.
Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yapan Boran Kuzum, Pusat'la aynı kaderi yaşadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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