Gazeteci Fatih Atik: Gençler İlk Duruşma ya da İtirazda Tahliye Edilecek
Gazeteci Fatih Atik: Gençler İlk Duruşma ya da İtirazda Tahliye Edilecek
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte, Saraçhane'de başlayan protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşanmış, 28 kişi için tahliye kararı verilmişti.
Gazeteci Fatih Atik, geçtiğimiz dakikalarda Mahir Polat için çıkan ev hapsi kararının ardından tutuklu gençler için güzel haberlerin de yolda olduğunu duyurdu.
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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da hakkında tutuklama kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
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Atik geçtiğimiz saatlerde, cezaevinde birçok sağlık problemi yaşayan Mahir Polat'a verilen ev hapsi kararının tutuklu gençlere tahliye yolunu açtığını vurguladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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