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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 19:31

Ev yapımı köfteyle fırın patatesi birleştirip nefis bir akşam yemeği hazırlıyoruz! Üstü hafif kızarmış, altı lokum gibi pişmiş bu tarifle, “Bugün ne pişirsem?” derdine son! 😜

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Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?

Malzemeler

  • 3-4 adet patates

  • 2 YK zeytinyağı

  • Tuz

Köfte için;

  • 500 gram kıyma

  • 1/2 SB galeta unu

  • 1 yumurta

  • 2 diş sarımsak

  • 1 kuru soğan

  • 1/2 demet maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Sos için;

  • 2 YK domates salçası

  • 1 SB su

  • Tuz

1. Köfte için gerekli malzemeleri yoğurun ve ceviz büyüklüğünde alıp elinizle şekil verin. Köfte ayarında pişirin.

2. Patatesleri soyup halka halka kesin. Tuz ve yağ ile kaplayın. Patates ayarında pişirin. Daha sonra sos için gerekli malzemeleri çırpın. Güveç içine bir patates bir köfte dizin. Sosu üzerine dökün ve 160 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
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