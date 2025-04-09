Philips Çift Hazneli Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?

Malzemeler

3-4 adet patates

2 YK zeytinyağı

Tuz

Köfte için;

500 gram kıyma

1/2 SB galeta unu

1 yumurta

2 diş sarımsak

1 kuru soğan

1/2 demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sos için;

2 YK domates salçası

1 SB su

Tuz

1. Köfte için gerekli malzemeleri yoğurun ve ceviz büyüklüğünde alıp elinizle şekil verin. Köfte ayarında pişirin.

2. Patatesleri soyup halka halka kesin. Tuz ve yağ ile kaplayın. Patates ayarında pişirin. Daha sonra sos için gerekli malzemeleri çırpın. Güveç içine bir patates bir köfte dizin. Sosu üzerine dökün ve 160 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!