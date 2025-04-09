Philips Çift Hazneli Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?
Ev yapımı köfteyle fırın patatesi birleştirip nefis bir akşam yemeği hazırlıyoruz! Üstü hafif kızarmış, altı lokum gibi pişmiş bu tarifle, “Bugün ne pişirsem?” derdine son! 😜
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Airfryer'da Köfteli Patates Dizme Nasıl Yapılır?
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