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"Summer" Bir Onları Aradı Herhalde: Birbirinden Ünlü İsimlerin Ortalığı Ayağa Kaldıran Bikinili Pozları!

"Summer" Bir Onları Aradı Herhalde: Birbirinden Ünlü İsimlerin Ortalığı Ayağa Kaldıran Bikinili Pozları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.07.2025 - 00:13

'Summer is Calling' akımı daha mayıs ayının başında patlak vermiş, birçok ünlünün akıma katılmasıyla sonuçlanmıştı. Aynı zamanda büyük goygoya vesile olan akıma bir de Hollywood ünlülerinin perspektifinden bakalım dedik! Gelin, summer kimleri aramış beraber görelim!

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Deniz, kum, havuz ve güneşe her zaman zaafımız var! Mevsim yaklaştı mı hepimizin içi bir kıpır kıpır oluyor, birtakım da hazırlıklar başlıyor biliyorsunuz.

Deniz, kum, havuz ve güneşe her zaman zaafımız var! Mevsim yaklaştı mı hepimizin içi bir kıpır kıpır oluyor, birtakım da hazırlıklar başlıyor biliyorsunuz.

Bu sene yaz gümbür gümbür geliyorum dedi. Belki denk gelmişsinizdir, ta mayıs ayının başında X, TikTok ve Instagram'da 'Summer is Calling' akımı patlak vermişti. 

'Yaz seni çağırıyor' anlamına gelen akımda, birçok ünlü isim yaz konseptli pozlarını 'Summer is Calling' şemalı telefon araması görüntüsüyle paylaşırken X'te de durumu tiye alan kullanıcılar kol gezmeye başlamış, epey güzel goygoy malzemesi çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaz geldi gelecek diyorduk ki nihayet beklenen ve özlenen o zamanlar geldi.

Yaz geldi gelecek diyorduk ki nihayet beklenen ve özlenen o zamanlar geldi.

Herkes de yerini aldı tabii. Her birimiz yazın bizi çağırmasına tam teşekküllü hazırlanamadık belki ama zaman beklemiyor malumunuz. 

Sıcakların vurmasıyla beraber bikini sezonu da açıldı! Şimdiye dek deniz kenarından, villasındaki havuzunun kenarından, tropik adalardan bikinili pozlarıyla şov yapan çok ünlü oldu haliyle. 

Özellikle de Hollywood ünlüleri, sınır tanımadılar resmen! Sizler için şimdiye dek 'Summer bi' onları herhalde' dedirten ve ortalığı ayağa kaldıran pozları derledik! Buyurun, summer kimleri aramış kimleri pas geçmiş beraber sindirelim.

Camila Cabello

Camila Cabello

Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley

Ava Max

Ava Max
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Kylie Jenner

Kylie Jenner

Sofia Vergara

Sofia Vergara

Taylor Hill

Taylor Hill

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
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Kendall Jenner

Kendall Jenner

Dua Lipa

Dua Lipa

Emrata

Emrata

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Hailey Bieber

Hailey Bieber

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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