"Summer" Bir Onları Aradı Herhalde: Birbirinden Ünlü İsimlerin Ortalığı Ayağa Kaldıran Bikinili Pozları!

Herkes de yerini aldı tabii. Her birimiz yazın bizi çağırmasına tam teşekküllü hazırlanamadık belki ama zaman beklemiyor malumunuz.

Sıcakların vurmasıyla beraber bikini sezonu da açıldı! Şimdiye dek deniz kenarından, villasındaki havuzunun kenarından, tropik adalardan bikinili pozlarıyla şov yapan çok ünlü oldu haliyle.

Özellikle de Hollywood ünlüleri, sınır tanımadılar resmen! Sizler için şimdiye dek 'Summer bi' onları herhalde' dedirten ve ortalığı ayağa kaldıran pozları derledik! Buyurun, summer kimleri aramış kimleri pas geçmiş beraber sindirelim.