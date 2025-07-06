"Summer" Bir Onları Aradı Herhalde: Birbirinden Ünlü İsimlerin Ortalığı Ayağa Kaldıran Bikinili Pozları!
'Summer is Calling' akımı daha mayıs ayının başında patlak vermiş, birçok ünlünün akıma katılmasıyla sonuçlanmıştı. Aynı zamanda büyük goygoya vesile olan akıma bir de Hollywood ünlülerinin perspektifinden bakalım dedik! Gelin, summer kimleri aramış beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz, kum, havuz ve güneşe her zaman zaafımız var! Mevsim yaklaştı mı hepimizin içi bir kıpır kıpır oluyor, birtakım da hazırlıklar başlıyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz geldi gelecek diyorduk ki nihayet beklenen ve özlenen o zamanlar geldi.
Camila Cabello
Rosie Huntington-Whiteley
Ava Max
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kylie Jenner
Sofia Vergara
Taylor Hill
Candice Swanepoel
Millie Bobby Brown
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendall Jenner
Dua Lipa
Emrata
Kim Kardashian
Hailey Bieber
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın