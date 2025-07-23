Serdar Ortaç, Hakkında Çıkan "Öldü" Haberlerine Tepki Gösterdi!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, birkaç gündür haber sitelerinde dolaşan 'Serdar Ortaç öldü mü?' Serdar Ortaç öldü' başlıklı iddiaları bizzat kendisi yalanladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösterdi.
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Uzun yıllardır MS hastalığı ayrı, boşanma sonrası yaşadığı depresyonla ayrı, kumar tutkusu ve borçlarıyla ayrı gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son zamanlarda çok daha sağlıklı bir hayat sürüyor.
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Sağlığının gayet yerinde olduğu bilinen Serdar Ortaç hakkında geçtiğimiz saatlerde "ölüm" haberleri çıktı. Dolaşan haberi gören Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ölüm iddiasını bizzat yalanladı. "Ölmedim" diyerek konuyu kısa kesti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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