Serdar Ortaç, Hakkında Çıkan "Öldü" Haberlerine Tepki Gösterdi!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene hayata dair tüm umudunu kaybeden Serdar Ortaç kendisini alkol ve sigaraya vermiş, TikTok ve Instagram'da oldukça enteresan açıklamalarda bulunup, çoğu zaman alkollü olduğu için kendini kaybetmiş halleriyle hem endişelendirmiş, hem de tepkiye sebep olmuştu.

Kumar, alkol ve sigaraya hep beraber veda etmeye karar veren Serdar Ortaç bir süre önce tüm kötü alışkanlıklarından vazgeçtiğini duyurmuştu. Daha önce birçok kez konserinde yürümekte zorlandığı görülen ve tekerlekli sandalye tercih Eden Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda yardıma ihtiyaç duymadığını desteksiz yürüyerek göstermiş, 'Helal olsun sana!' dedirtmişti.