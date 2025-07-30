Eşinin Dolabından Giyindiğini İtiraf Etti: Atiye ve Kocası Erol Sebebci Kombinleriyle Yine Göz Kanattı!
Hem sahnedeki duruşu hem de annelik rolüyle hayranlık uyandıran Atiye, gündemden inmeye hiç niyetli değil!
Her sahnesi olay, her kombini tartışma konusu! Son dönemde şarkılarından çok özel hayatı ve tarzıyla gündeme gelen Atiye, yine eşi Erol Sebebci ile tercih ettikleri kombinlerle dile düştü!
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Türk pop müziğinin efsanaelerinden biri olarak anılan Atiye, sadece sesiyle değil sahne enerjisi ve özgün tarzıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, pop müziğin efsanelerinden biri olmasının yanı sıra özel hayatında sakinliği tercih etmişti.
Etkinliklere bazen etekle bazen de rengarenk katılan Atiye ve eşi Erol Sebebci yine kombinleriyle gündeme yerleşti.
Gelen tepkileri de şöyle bırakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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