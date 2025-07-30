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Eşinin Dolabından Giyindiğini İtiraf Etti: Atiye ve Kocası Erol Sebebci Kombinleriyle Yine Göz Kanattı!

Eşinin Dolabından Giyindiğini İtiraf Etti: Atiye ve Kocası Erol Sebebci Kombinleriyle Yine Göz Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 09:09

Hem sahnedeki duruşu hem de annelik rolüyle hayranlık uyandıran Atiye, gündemden inmeye hiç niyetli değil!

Her sahnesi olay, her kombini tartışma konusu! Son dönemde şarkılarından çok özel hayatı ve tarzıyla gündeme gelen Atiye, yine eşi Erol Sebebci ile tercih ettikleri kombinlerle dile düştü!

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Türk pop müziğinin efsanaelerinden biri olarak anılan Atiye, sadece sesiyle değil sahne enerjisi ve özgün tarzıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Türk pop müziğinin efsanaelerinden biri olarak anılan Atiye, sadece sesiyle değil sahne enerjisi ve özgün tarzıyla da yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

'Muamma', 'Budur', 'Salla', 'Yetmez' ve 'Soygun Var' gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde.

Big5 isimli yarışmada Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturacak yarışmacıların 'Salla' performansının ardından yine şarkılarıyla gündeme yerleşen Atiye, son çıkardığı parçasıyla da çok sevilmişti.

Öyle ki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamlarında kendisi 'Anlayana' isimli single'ı ve 'Salla' performansıyla sahneyi resmen sallamıştı!

2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, pop müziğin efsanelerinden biri olmasının yanı sıra özel hayatında sakinliği tercih etmişti.

2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, pop müziğin efsanelerinden biri olmasının yanı sıra özel hayatında sakinliği tercih etmişti.

2019'da ilk kızı Farahfeza'yı, 2023'te ikinci kızı Neva'yı, 2024'te ise üçüncü kızı Rumi'yi kucağına alan ve 3 çocuk annesi olan Atiye kariyerine de kaldığı yerden devam etmişti.

Çekirdek ailesi ile mutluluklarını gözlerden uzak yaşayan, kaostan da bir hayli uzak duran Erol Sebebci ve Atiye çifti zaman zaman paylaşımları bazen de tarzlarıyla adlarından bahsettirmeye başlamıştı.

Etkinliklere bazen etekle bazen de rengarenk katılan Atiye ve eşi Erol Sebebci yine kombinleriyle gündeme yerleşti.

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım!

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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