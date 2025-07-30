Eşinin Dolabından Giyindiğini İtiraf Etti: Atiye ve Kocası Erol Sebebci Kombinleriyle Yine Göz Kanattı!

'Muamma', 'Budur', 'Salla', 'Yetmez' ve 'Soygun Var' gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde.

Big5 isimli yarışmada Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturacak yarışmacıların 'Salla' performansının ardından yine şarkılarıyla gündeme yerleşen Atiye, son çıkardığı parçasıyla da çok sevilmişti.

Öyle ki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamlarında kendisi 'Anlayana' isimli single'ı ve 'Salla' performansıyla sahneyi resmen sallamıştı!