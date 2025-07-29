İkizini Doğurmuş: Doğum Kilolarından Kurtulan Tescilli Güzel Azra Akın'ın Kızı Arya'nın Yüzü İlk kez Gözüktü
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, ailesiyle birlikte çıktığı plaj tatilinde Gazetemagazin'den Umut Enver'in objektifine takıldı. Daha önce hiç yüzünü paylaşmadığı kızı Arya ilk kez kameralara yakalanırken, Akın hem güzelliği hem fiziğiyle gündeme oturdu. Tescilli güzelin kızının kendisine olan benzerliği dikkat çekerken, “Azra resmen ikizini doğurmuş!” yorumları sosyal medyayı salladı.
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2002 yılında Türkiye ve Dünya Güzeli tacını takarak kariyerinde zirveye ulaşan Azra Akın, geçmişten bugüne güzelliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.
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Azra Akın'ın Bodrum'daki tatil görüntülerinde çocuklarıyla geçirdiği neşeli anlar ve özellikle Arya’nın kendisine olan benzerliği dikkat çekti.
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kameralarına yakalanan Azra Akın ve ailesi tatilin keyfini çıkardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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