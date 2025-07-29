İkizini Doğurmuş: Doğum Kilolarından Kurtulan Tescilli Güzel Azra Akın'ın Kızı Arya'nın Yüzü İlk kez Gözüktü

Azra Akın, ikinci çocuğu Arya’yı bir süredir gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ancak son Bodrum tatilinde ilk kez objektiflere yansıyan minik Arya, tatlılığı ve annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Daha önce kızını hiç paylaşmayan Akın’ın bu kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri “Resmen ikizini doğurmuş!” yorumları yaptı.

Özellikle göz yapısı ve yüz hatlarıyla annesini andıran Arya, görenleri şaşırtırken, Azra Akın’ın güzelliği de büyüledi.