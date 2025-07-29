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İkizini Doğurmuş: Doğum Kilolarından Kurtulan Tescilli Güzel Azra Akın'ın Kızı Arya'nın Yüzü İlk kez Gözüktü

İkizini Doğurmuş: Doğum Kilolarından Kurtulan Tescilli Güzel Azra Akın'ın Kızı Arya'nın Yüzü İlk kez Gözüktü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 13:55

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, ailesiyle birlikte çıktığı plaj tatilinde Gazetemagazin'den Umut Enver'in objektifine takıldı. Daha önce hiç yüzünü paylaşmadığı kızı Arya ilk kez kameralara yakalanırken, Akın hem güzelliği hem fiziğiyle gündeme oturdu. Tescilli güzelin kızının kendisine olan benzerliği dikkat çekerken, “Azra resmen ikizini doğurmuş!” yorumları sosyal medyayı salladı.

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2002 yılında Türkiye ve Dünya Güzeli tacını takarak kariyerinde zirveye ulaşan Azra Akın, geçmişten bugüne güzelliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

2002 yılında Türkiye ve Dünya Güzeli tacını takarak kariyerinde zirveye ulaşan Azra Akın, geçmişten bugüne güzelliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.

Hollanda doğumlu olan Akın, oyunculuk ve modellik kariyerinin yanı sıra Atakan Koru ile evlenerek özel hayatında da sakin bir döneme adım atmıştı.

Azra Akın, hem güzelliği hem de ailesine olan düşkünlüğüyle sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında Atakan Koru ile hayatını birleştiren Akın, 2018 yılında oğlu Demir’i, 2024 yılının Nisan ayında ise kızı Arya’yı kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu sosyal medyada duyuran Akın, kızının adını da ilk kez burada açıklamıştı.

Azra Akın'ın Bodrum'daki tatil görüntülerinde çocuklarıyla geçirdiği neşeli anlar ve özellikle Arya’nın kendisine olan benzerliği dikkat çekti.

Azra Akın'ın Bodrum'daki tatil görüntülerinde çocuklarıyla geçirdiği neşeli anlar ve özellikle Arya’nın kendisine olan benzerliği dikkat çekti.

Azra Akın, ikinci çocuğu Arya’yı bir süredir gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ancak son Bodrum tatilinde ilk kez objektiflere yansıyan minik Arya, tatlılığı ve annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Daha önce kızını hiç paylaşmayan Akın’ın bu kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri “Resmen ikizini doğurmuş!” yorumları yaptı. 

Özellikle göz yapısı ve yüz hatlarıyla annesini andıran Arya, görenleri şaşırtırken, Azra Akın’ın güzelliği de büyüledi.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kameralarına yakalanan Azra Akın ve ailesi tatilin keyfini çıkardı.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kameralarına yakalanan Azra Akın ve ailesi tatilin keyfini çıkardı.

Azra Akın, 2024 yılının Nisan ayında ikinci çocuğu Arya’yı dünyaya getirmişti. Üzerinden henüz 1 yıl  geçmişken ilk kez kızını kameralar önüne taşıyan tescilli güzel, sadece kızıyla değil, fit görünümüyle de dikkat çekti. İki doğumun ardından formuna kavuşan Akın’ın doğum kilolarını bu kısa sürede tamamen verdiği görülürken, sosyal medya kullanıcıları kilo kaybının ardındaki sırrı merak etti.

42 yaşındaki eski Türkiye Güzeli’nin plajdaki neşeli halleri ve enerjisi, “yıllara meydan okuyor” yorumlarına neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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