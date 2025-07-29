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Gece Kulübündeki Jartiyerli Paylaşımıyla Olay Olan Tuğba Ekinci Aldığı Eleştirilere Ateş Püskürdü!

Gece Kulübündeki Jartiyerli Paylaşımıyla Olay Olan Tuğba Ekinci Aldığı Eleştirilere Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 15:59

Tuğba Ekinci, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü. “Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim” diyerek tepki çeken jartiyerli gece kulübü kıyafetinin ardından açıklama yapan Tuğba Ekinci öfke kustu.

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"O Şimdi Asker", "Boynuz" ve "Hadi Kızım" gibi şarkılarla tanınan Tuğba Ekinci son zamanlarda açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

"O Şimdi Asker", "Boynuz" ve "Hadi Kızım" gibi şarkılarla tanınan Tuğba Ekinci son zamanlarda açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Tuğba Ekinci, sadece müzik kariyeriyle değil, cesur açıklamalarıyla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oluyor.

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarındaki tavırlarıyla, sık sık gündem yaratıyor. Özellikle sahne performansları ve kıyafet seçimleri magazin basınında geniş yer bulurken, özel hayatındaki iniş çıkışlar ve açıklamaları magazin manşetlerine konu oluyor.

Tuğba Ekinci geçtiğimiz gün gündeme jartiyerli kostümüyle gece klübünden yaptığı paylaşımla gelmişti.

Tuğba Ekinci geçtiğimiz gün gündeme jartiyerli kostümüyle gece klübünden yaptığı paylaşımla gelmişti.

Sivri dilliliği, sahne kostümleri ve şarkılarının yanı sıra hemcinsleri hakkındaki sözleriyle de bir hayli dikkat çeken Tuğba Ekinci 'dayak yemek istemeyen kadın yemez' gibi yorumlarıyla zaman zaman sinirleri hoplatıyor.

Bugün de bikinili pozlarını paylaşan ismin geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden hatırlanmış, son derece tezat davranan isim yine eleştiri toplamıştı.

Tuğba Ekinci'nin tepki çeken açıklamasından daha önce bahsetmiştik:

Eleştiri toplayan paylaşımına da bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Ekinci sosyal medyada o görüntülerin milyon izlenmesinin ardından sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Ekinci sosyal medyada o görüntülerin milyon izlenmesinin ardından sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

'Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim. Bunun değerini iyi bilin. Az linçleyin, elalemin gevurlarını Lopezlerini el üstü yapmayın, bizi izleyin. Onlarda dünya basını var, aynı basın bizde olsa Lopez'in Lo'su kalmazdı ülkesinde. Ne yazık ki doğduğun yer kaderin.'  notuyla aldığı eleştirilere yanıt veren Ekinci paylaşımıyla dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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houseof

Sen değil miydin kadınları giyimleri üzerinden eleştiren, çok açık giyiyorlar, kuyruk sallıyorlar diyen.

futboltopu20

gülşenden daha güzel