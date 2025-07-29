Gece Kulübündeki Jartiyerli Paylaşımıyla Olay Olan Tuğba Ekinci Aldığı Eleştirilere Ateş Püskürdü!
Tuğba Ekinci, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü. “Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim” diyerek tepki çeken jartiyerli gece kulübü kıyafetinin ardından açıklama yapan Tuğba Ekinci öfke kustu.
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"O Şimdi Asker", "Boynuz" ve "Hadi Kızım" gibi şarkılarla tanınan Tuğba Ekinci son zamanlarda açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.
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Tuğba Ekinci geçtiğimiz gün gündeme jartiyerli kostümüyle gece klübünden yaptığı paylaşımla gelmişti.
Ekinci sosyal medyada o görüntülerin milyon izlenmesinin ardından sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Sen değil miydin kadınları giyimleri üzerinden eleştiren, çok açık giyiyorlar, kuyruk sallıyorlar diyen.
gülşenden daha güzel