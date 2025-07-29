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Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın Aşk Dump'ında Birden Ortaya Çıkan "Ayaklı Sevgi Gösterisi" Tat Kaçırdı!

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın Aşk Dump'ında Birden Ortaya Çıkan "Ayaklı Sevgi Gösterisi" Tat Kaçırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 15:09

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın sosyal medyada paylaştıkları yıl dönümü mesajları, aşklarını gözler önüne sererken, Eda’nın Birkan’ın kolunu ayağıyla sıkarkenki anları paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu “ayaklı sevgi gösterisi” bazı takipçiler tarafından beklenmedik tepkilerle karşılandı ve küçük çapta “tat kaçıran” anlar olarak yorumlandı!

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Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Masumlar Apartmanı gibi projelerdeki performansıyla adından bahsettiren Birkan Sokullu günümüzün sevilen oyuncularından.

Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Masumlar Apartmanı gibi projelerdeki performansıyla adından bahsettiren Birkan Sokullu günümüzün sevilen oyuncularından.

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla ekranların gözdesi haline gelen Birkan Sokullu, kariyerine bir başarı daha ekledi. “Masumlar Apartmanı”, “Hayat Şarkısı” ve “Kurt Seyit ve Şura” gibi projelerdeki unutulmaz performanslarıyla büyük beğeni toplayan Sokullu, hem dram hem de romantik rollerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. 

Şimdilerde ise Netflix'te yayınlanan ve dikkat çeken yapımlardan biri olan Zamanın Kapıları dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, karizmatik duruşuyla yine izleyiciyi kendine hayran bıraktı.

Oyunculuk kariyerindeki başarıların yanı sıra, Eda Gürkaynak ile mutlu bir ilişki sürdüren Sokullu, özel hayatındaki paylaşımları ve samimiyetiyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Oyunculuk kariyerindeki başarıların yanı sıra, Eda Gürkaynak ile mutlu bir ilişki sürdüren Sokullu, özel hayatındaki paylaşımları ve samimiyetiyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Uzun süredir Birkan Sokullu ile birlikte aşk yaşayan Eda Gürkaynak 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, 'Şimdilik her şey yolunda diyelim bir şey olursa öğrenirsiniz zaten' şeklinde cevap vermişti.

Sokullu ilişkisinden “Başlarda ayrı şehirlerdeydik, bu bize birlikteyken anda kalmayı öğretti. Çok keyifli ve pozitif bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” ifadeleriyle bahsederken gündem 'romantik' paylaşımla sallandı!

Sevgilisi Birkan Sokullu ile yıldönümlerini aşk dolu pozlarıyla paylaşan Eda Gürkaynak'ın o 'dump'daki ayaklı bir gönderisi ise fena tat kaçırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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