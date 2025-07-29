Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın Aşk Dump'ında Birden Ortaya Çıkan "Ayaklı Sevgi Gösterisi" Tat Kaçırdı!

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla ekranların gözdesi haline gelen Birkan Sokullu, kariyerine bir başarı daha ekledi. “Masumlar Apartmanı”, “Hayat Şarkısı” ve “Kurt Seyit ve Şura” gibi projelerdeki unutulmaz performanslarıyla büyük beğeni toplayan Sokullu, hem dram hem de romantik rollerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde ise Netflix'te yayınlanan ve dikkat çeken yapımlardan biri olan Zamanın Kapıları dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, karizmatik duruşuyla yine izleyiciyi kendine hayran bıraktı.