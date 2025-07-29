Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın Aşk Dump'ında Birden Ortaya Çıkan "Ayaklı Sevgi Gösterisi" Tat Kaçırdı!
Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın sosyal medyada paylaştıkları yıl dönümü mesajları, aşklarını gözler önüne sererken, Eda’nın Birkan’ın kolunu ayağıyla sıkarkenki anları paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu “ayaklı sevgi gösterisi” bazı takipçiler tarafından beklenmedik tepkilerle karşılandı ve küçük çapta “tat kaçıran” anlar olarak yorumlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Masumlar Apartmanı gibi projelerdeki performansıyla adından bahsettiren Birkan Sokullu günümüzün sevilen oyuncularından.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk kariyerindeki başarıların yanı sıra, Eda Gürkaynak ile mutlu bir ilişki sürdüren Sokullu, özel hayatındaki paylaşımları ve samimiyetiyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Sevgilisi Birkan Sokullu ile yıldönümlerini aşk dolu pozlarıyla paylaşan Eda Gürkaynak'ın o 'dump'daki ayaklı bir gönderisi ise fena tat kaçırdı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın