Hemcinslerini Açıklamalarıyla Bir Hayli Kızdıran Tuğba Ekinci'nin İhanetle İlgili Sözleri Yine Sinir Hoplattı

Yaptığı açıklamalarla adından bahsettiren Tuğba Ekinci yine çok konuşulacak sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de çarpıcı ifadeleriyle hemcinslerinin tepkisini çeken Ekinci yine eleştirilerin hedefi oldu. İhanet ve erkekler hakkındaki 'İnan ki hiç aldatmayan erkekte sorun vardır.' sözleriyle gündem olan isim sinirleri hoplattı. Gelin ünlü ismin o ifadelerine birlikte bakalım...