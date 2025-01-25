Hemcinslerini Açıklamalarıyla Bir Hayli Kızdıran Tuğba Ekinci'nin İhanetle İlgili Sözleri Yine Sinir Hoplattı
Hemcinslerini Açıklamalarıyla Bir Hayli Kızdıran Tuğba Ekinci'nin İhanetle İlgili Sözleri Yine Sinir Hoplattı
Yaptığı açıklamalarla adından bahsettiren Tuğba Ekinci yine çok konuşulacak sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de çarpıcı ifadeleriyle hemcinslerinin tepkisini çeken Ekinci yine eleştirilerin hedefi oldu. İhanet ve erkekler hakkındaki 'İnan ki hiç aldatmayan erkekte sorun vardır.' sözleriyle gündem olan isim sinirleri hoplattı. Gelin ünlü ismin o ifadelerine birlikte bakalım...
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla tüm gözleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, yıllardır açıklamalarıyla magazin manşetlerinde kendine yer edinmeyi başaran isimlerden biri.
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Sivri dilliliği, sahne kostümleri ve şarkılarının yanı sıra hemcinsleri hakkındaki sözleriyle de bir hayli dikkat çeken Tuğba Ekinci "dayak yemek istemeyen kadın yemez" gibi yorumlarla zaman zaman tepkileri üzerine çekiyor.
Konuk olduğu bir programda yine tartışma yaratacak sözlere imza atan ve yeniden gündeme oturan Tuğba Ekinci bu sefer de erkekler ve ihanetle ilgili konuştu.
"İnan ki hiç aldatmayan erkekte sorun vardır. Yani aldatmak erkeğin elinin kiridir. Birazcık aldatabilir. Bilinçli bir erkek elinin kiri der ama daha değer verir temiz olana.. Ben hep diyorum bir Rusya'ya gidilsin evlenmeden.. " şeklinde konuşan Tuğba Ekinci yine eleştirilerin hedefi oldu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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