Bu Sözler Ortalık Karıştırır: Moda Dünyasının Dobra İsmi Kemal Doğulu'nun Çalışma Kriterleri Gündeme Oturdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=y9IY-...
Astrolog Dinçer Güner’in sunumuyla, 13. Ev astroloji programınına konuk olan Kemal Doğulu, hem ekran önü kurallarıyla hem de iddialı çıkışlarıyla yeniden gündemde! Güneşlenmekten solaryuma kadar birçok detayı çalıştığı isimlere yasaklayan Doğulu, 'Ne dersem o' diyerek otoritesini net şekilde ortaya koydu.
Gülşen'in bir zamanlar övdüğü tarzını bu sefer yerin dibine sokan Kemal Doğulu'nun açıklamaları dikkat çekti.
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Kemal Doğulu kuaförden sahneye, imaj danışmanlığından moda televizyon programlarına ve şimdi de gündeme damga vuran sert çıkışlara uzanan bir kariyere sahip.
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Gülşen’in kıyafetlerine dair sert yorumları ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyaya damga vuran Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.
Astrolog Dinçer Güner’in sunumuyla, 13. Ev astroloji programına konuk olan Kemal Doğulu, stil danışmanlığı vermek için koyduğu şartları da tek tek açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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