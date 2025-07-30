Bu Sözler Ortalık Karıştırır: Moda Dünyasının Dobra İsmi Kemal Doğulu'nun Çalışma Kriterleri Gündeme Oturdu!

Ekranlardaki çıkışlarıyla adından bahsettiren ve hafızalara yerleşen isim son olarak ise bir beach'deki sinirli anlarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü modacı şimdi de konuk olduğu programda yaptığı sert açıklamalarla adından bahsettirdi.

Gülşen'in sahne kostümlerini “stil değil, müstehcen” olarak niteleyip, “Türkiye’de stil sahibi iki insan sayamam” sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

2015 yılına dek uzanan yıllarda, stil uzmanı Kemal Doğulu; Gülşen’in kıyafet seçimlerini öve öve bitiremiyordu. “En iyi giyinen kadın şarkıcı Gülşen” sözleriyle magazin programlarında sık sık gündeme gelen ünlü modacı, yaptığı açıklamada da Gülşen’in tarzından şu sözlerle bahsetmişti: