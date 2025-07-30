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Bu Sözler Ortalık Karıştırır: Moda Dünyasının Dobra İsmi Kemal Doğulu'nun Çalışma Kriterleri Gündeme Oturdu!

Bu Sözler Ortalık Karıştırır: Moda Dünyasının Dobra İsmi Kemal Doğulu'nun Çalışma Kriterleri Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 11:09

Astrolog Dinçer Güner’in sunumuyla, 13. Ev astroloji programınına konuk olan Kemal Doğulu, hem ekran önü kurallarıyla hem de iddialı çıkışlarıyla yeniden gündemde! Güneşlenmekten solaryuma kadar birçok detayı çalıştığı isimlere yasaklayan Doğulu, 'Ne dersem o' diyerek otoritesini net şekilde ortaya koydu.

Gülşen'in bir zamanlar övdüğü tarzını bu sefer yerin dibine sokan Kemal Doğulu'nun açıklamaları dikkat çekti.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=y9IY-...
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Kemal Doğulu kuaförden sahneye, imaj danışmanlığından moda televizyon programlarına ve şimdi de gündeme damga vuran sert çıkışlara uzanan bir kariyere sahip.

Kemal Doğulu kuaförden sahneye, imaj danışmanlığından moda televizyon programlarına ve şimdi de gündeme damga vuran sert çıkışlara uzanan bir kariyere sahip.

Hande Yener’in imaj mimarı olarak tanındıktan sonra “1 Yerde”, “Üzgünüm” gibi şarkılarla müzik dünyasına da adım atan Kemal Doğulu moda yarışmalarında jüri üyeliği yaparak milyonların tandığı bir televizyon yüzüne dönüştü.

Stil programlarının en bilindik jürisi, aynı zamanda fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı olan Kemal Doğulu, 2024 başından bu yana kardeşi oyuncu Kadir Doğulu ile gerilimli ilişkisi nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor.

Gülşen’in kıyafetlerine dair sert yorumları ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyaya damga vuran Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.

Gülşen’in kıyafetlerine dair sert yorumları ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyaya damga vuran Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.

Ekranlardaki çıkışlarıyla adından bahsettiren ve hafızalara yerleşen isim son olarak ise bir beach'deki sinirli anlarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü modacı şimdi de konuk olduğu programda yaptığı sert açıklamalarla adından bahsettirdi. 

Gülşen'in sahne kostümlerini “stil değil, müstehcen” olarak niteleyip, “Türkiye’de stil sahibi iki insan sayamam” sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

2015 yılına dek uzanan yıllarda, stil uzmanı Kemal Doğulu; Gülşen’in kıyafet seçimlerini öve öve bitiremiyordu. “En iyi giyinen kadın şarkıcı Gülşen” sözleriyle magazin programlarında sık sık gündeme gelen ünlü modacı, yaptığı açıklamada da Gülşen’in tarzından şu sözlerle bahsetmişti:

“Kimse kusura bakmasın ama en beğendiğim, en iyi giyinen Gülşen… Çok güzel giyiniyor.”

Astrolog Dinçer Güner’in sunumuyla, 13. Ev astroloji programına konuk olan Kemal Doğulu, stil danışmanlığı vermek için koyduğu şartları da tek tek açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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