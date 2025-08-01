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Hepsi Grubundan Yasemin Yürük İçerik Çekerken Saçlarını Yaktı: Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Hepsi Grubundan Yasemin Yürük İçerik Çekerken Saçlarını Yaktı: Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 09:08

Yıllardır bitmek bilmeyen Hepsi grubu kaosunda ortalık biraz olsun durulmuşken bu kez Yasemin Yörük gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya için içerik çekerken saçını yakan Yürük, yaşadığı o şoku paylaştı. Video kısa sürede viral olurken, goygoycular da olaya dahil oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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2000’li yılların başında kız grubu denince akla ilk gelen, müzik dünyasında rüzgar gibi esen Hepsi’yi unutmak mümkün mü?

2000’li yılların başında kız grubu denince akla ilk gelen, müzik dünyasında rüzgar gibi esen Hepsi’yi unutmak mümkün mü?

Cemre, Yasemin, Gülçin ve Eren danslarıyla, renkli klipleriyle, sahne enerjileriyle koca bir kuşağın idolü olmuşlardı. Ne var ki o efsane sadece beş yıl sürdü. Gülçin’in 2009’daki vedasıyla taşlar yerinden oynamış, dostluklar yara almıştı. Kalan üçlü bir süre daha devam etmeye çalıştı ama büyü bozulmuştu bir kere. Hepsi defteri sessiz sedasız kapandı, herkes kendi yoluna gitti.

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından solo kariyerinde ısrarla ilerledi.

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından solo kariyerinde ısrarla ilerledi.

Fakat eski defterleri kapatamadı. Zaman zaman yaptığı açıklamalar, sosyal medyada paylaştığı mesajlar hep Hepsi ekseninde dolandı. Hatta yakın zamanda “3 kişi yalan” notuyla yaptığı bir paylaşım, adeta kavga fitilini yeniden ateşledi. Cemre ve Yasemin ise bu sataşmalara sessiz kalmadı, sert yanıtlar peşi sıra geldi.

Kaçıranlar için son olayına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Yasemin Yörük şimdi yine gündemde. Ama bu kez Gülçin’le kapıştığı için değil, saçını yaktığı için!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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