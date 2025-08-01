Hepsi Grubundan Yasemin Yürük İçerik Çekerken Saçlarını Yaktı: Goygoyculara Malzeme Çıkardı!
Yıllardır bitmek bilmeyen Hepsi grubu kaosunda ortalık biraz olsun durulmuşken bu kez Yasemin Yörük gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya için içerik çekerken saçını yakan Yürük, yaşadığı o şoku paylaştı. Video kısa sürede viral olurken, goygoycular da olaya dahil oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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2000’li yılların başında kız grubu denince akla ilk gelen, müzik dünyasında rüzgar gibi esen Hepsi’yi unutmak mümkün mü?
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Gülçin Ergül, ayrılığın ardından solo kariyerinde ısrarla ilerledi.
Yasemin Yörük şimdi yine gündemde. Ama bu kez Gülçin’le kapıştığı için değil, saçını yaktığı için!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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