Hepsi Grubundan Yasemin Yürük İçerik Çekerken Saçlarını Yaktı: Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Cemre, Yasemin, Gülçin ve Eren danslarıyla, renkli klipleriyle, sahne enerjileriyle koca bir kuşağın idolü olmuşlardı. Ne var ki o efsane sadece beş yıl sürdü. Gülçin’in 2009’daki vedasıyla taşlar yerinden oynamış, dostluklar yara almıştı. Kalan üçlü bir süre daha devam etmeye çalıştı ama büyü bozulmuştu bir kere. Hepsi defteri sessiz sedasız kapandı, herkes kendi yoluna gitti.