Akın Akınözü'nün Başrolünde Yer Aldığı Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolleri paylaştığı Veliaht dizisi, yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan diziye dair ilk tanıtım nihayet izleyiciyle buluştu.
Gelin birlikte bakalım.
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Televizyon dünyasında yeni sezon için geri sayım başladı!
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Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht, şimdiden sezonun favori dizilerinden biri olarak konuşuluyor.
Bu kez merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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