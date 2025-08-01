onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Akın Akınözü'nün Başrolünde Yer Aldığı Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Akın Akınözü'nün Başrolünde Yer Aldığı Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 09:42

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolleri paylaştığı Veliaht dizisi, yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan diziye dair ilk tanıtım nihayet izleyiciyle buluştu. 

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasında yeni sezon için geri sayım başladı!

Televizyon dünyasında yeni sezon için geri sayım başladı!

Eylül ayı yaklaşırken kanallar yeni projelerini bir bir duyuruyor, reyting pastasından en büyük payı kapmak için hummalı bir hazırlık sürecindeler. Bu yıl özellikle Show TV, oldukça iddialı dizilerle geliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin yanına bomba gibi projeler ekleniyor. O projelerin başında ise Veliaht geliyor!

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht, şimdiden sezonun favori dizilerinden biri olarak konuşuluyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht, şimdiden sezonun favori dizilerinden biri olarak konuşuluyor.

Dizi, entrikası bol hikayesi, dramatik sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş dizinin yayın tarihini açıklamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın