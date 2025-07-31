Seda Bakan'dan Jennifer Lopez'le Fotoğraf Çektirmek İçin 1 Milyon TL'yi Gözden Çıkardığı İddiasına Cevap!
23 Temmuz'da gittiği Jennifer Lopez konseri sonrası, JLo ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilen Seda Bakan, günlerdir dolaşan haberle ilgili ilk kez konuştu.
Sinirleri tepesine çıkan Seda Bakan, başta Barbaros Tapan olmak üzere, ilgi çekmek için yalan haber yapan tüm magazin sitelerine ateş püskürdü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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Son zamanlarda arkadaşlık problemleriyle sık sık konuştuğumuz ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz hafta Jennifer Lopez'le paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
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Hadise kaosu bir yana, aynı geceyle ilgili bir iddia daha ortalıkta gezmeye başlamıştı...
Geçtiğimiz saatlerde sabrı taşan Seda Bakan, 1 milyon TL iddiası hakkında ilk kez konuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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