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Seda Bakan'dan Jennifer Lopez'le Fotoğraf Çektirmek İçin 1 Milyon TL'yi Gözden Çıkardığı İddiasına Cevap!

Seda Bakan'dan Jennifer Lopez'le Fotoğraf Çektirmek İçin 1 Milyon TL'yi Gözden Çıkardığı İddiasına Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 12:43

23 Temmuz'da gittiği Jennifer Lopez konseri sonrası, JLo ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilen Seda Bakan, günlerdir dolaşan haberle ilgili ilk kez konuştu. 

Sinirleri tepesine çıkan Seda Bakan, başta Barbaros Tapan olmak üzere, ilgi çekmek için yalan haber yapan tüm magazin sitelerine ateş püskürdü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Son zamanlarda arkadaşlık problemleriyle sık sık konuştuğumuz ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz hafta Jennifer Lopez'le paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Son zamanlarda arkadaşlık problemleriyle sık sık konuştuğumuz ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz hafta Jennifer Lopez'le paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Önce Tuba Büyüküstün, sonra da Hadise'yle yaşadığı kaosla gündeme oturan, 'O yorumu ben beğenmedim, elim çarptı' kraliçesi Seda Bakan, 23 Temmuz'da Jennifer Lopez'in Antalya konserindeydi. 

Hadise yıllardır hem tarzı hem kombinleri hem de sahne şovlarıyla Jennifer Lopez'i taklit ettiği düşünülüyor, mutlaka biliyorsunuzdur. Seda Bakan'ın JLo ile fotoğraf paylaşıp, 'Yeni kankam' notunu düşmesi de tam olarak bu sebepten olay olmuştu zaten. Seda Bakan'ın 'Yeni kankam' vurgusuyla Hadise'ye gönderme yaptığı düşünülmüş, olay sosyal medyanın alay konusu haline gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hadise kaosu bir yana, aynı geceyle ilgili bir iddia daha ortalıkta gezmeye başlamıştı...

Hadise kaosu bir yana, aynı geceyle ilgili bir iddia daha ortalıkta gezmeye başlamıştı...

Seda Bakan'ın Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmek için, dile kolay 1 milyon TL'yi gözden çıkardığı iddia edilmişti. 

Seda Bakan, günlerdir magazin sayfalarında dolaşsa da JLo ile 1 milyon TL'ye fotoğraf iddiası hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bugüne dek!

Geçtiğimiz saatlerde sabrı taşan Seda Bakan, 1 milyon TL iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz saatlerde sabrı taşan Seda Bakan, 1 milyon TL iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Barbaros Tapan'ın paylaştığı '1 Milyon TL ödediler' haberini Instagram hikayesinde paylaşan Seda Bakan, 'Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar, sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLo konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza, özellikle sosyal medyada, inanmayın, paylaşmayın.' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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