Somer Şef’in Mutlu Günü: Oğluyla Hasret Gideren Ünlü Şef O Anları Paylaştı
MasterChef programının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında. Özellikle kız arkadaşıyla yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Kendisi şimdiyse oğluyla fotoğraf attı. Deniz’in değişimi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Somer Şef, kariyerindeki başarısıyla sektörün önde gelen isimlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivrioğlu, oğluyla hasret giderdiği anlara, “Bazen de çok mutlu, oğlum geldi” notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın