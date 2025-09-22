onedio
Somer Şef’in Mutlu Günü: Oğluyla Hasret Gideren Ünlü Şef O Anları Paylaştı

Somer Şef'in Mutlu Günü: Oğluyla Hasret Gideren Ünlü Şef O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
22.09.2025 - 15:19

MasterChef programının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında. Özellikle kız arkadaşıyla yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Kendisi şimdiyse oğluyla fotoğraf attı. Deniz’in değişimi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Reklam

Somer Şef, kariyerindeki başarısıyla sektörün önde gelen isimlerinden.

Somer Şef, kariyerindeki başarısıyla sektörün önde gelen isimlerinden.

MasterChef 2025’te de bilgilerini ve deneyimlerini yarışmacılara aktarmaya devam ediyor. Oğlu Deniz’le de bir araya geldikçe paylaşım yapmayı es geçmiyor.

Sivrioğlu, oğluyla hasret giderdiği anlara, “Bazen de çok mutlu, oğlum geldi” notunu düştü.

Sivrioğlu, oğluyla hasret giderdiği anlara, "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi" notunu düştü.

Sidney’de yaşayan Deniz, babasına benzerliğiyle konuşuldu. Kendisinin tiyatroyla ilgilendiği biliniyor.

