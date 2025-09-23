onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Set Kostümcüsünden Feyza Civelek İddiaları Sonrası Sert Tepki: "Omurgasız Olmayın"

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 13:39

Kızılcık Şerbeti'nden 5 ay önce çıkarılan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık nedeninin, koltuğa işerken yakaladığı Feyza Civelek'le tartışması olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Sibel Taşçıoğlu ile bir düğüne katılan set çalışanı, 'Altına işemeyenler olarak...' notuyla paylaşım yaptı.

O paylaşımdan hemen sonra, Kızılcık Şerbeti'nin eski kostümcüsü sert çıktı. 'Bu kadar omurgasız olmayın' dedi.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti setinde koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'yla tartıştığı ve Taşçıoğlu'nun bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edildi.

İddialar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Diziden ayrılmasının üstünden 5 ay geçen Sibel Taşçıoğlu'nun yeniden konuşulması ve Feyza Civelek'in bu iddialarla gündeme gelmesinin ardından hem yapım şirketi hem de Feyza Civelek açıklama yaptı.

Ancak açıklamaların hemen öncesinde set çalışanı Elifcan Şahan, beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Sibel Taşçıoğlu'nun da yer aldığı bir kareyi paylaşan Şahan, 'Grup altına işemeyenler olarak...' ifadelerini paylaşımında kullandı. Bunu gören bir başka set çalışanı ise Elifcan Şahan'a sert çıktı.

Detaylar:

Oyuncu Bahar Şahin'in yeniden paylaştığı gönderide, Kızılcık Şerbeti'nin eski kostümcüsünün sert ifadeleri yer aldı.

Set çalışanı kostümcü, 'Benim en çok kaldıramadığım şey yalakalık' diyerek paylaşım yaptı. 'Senelerdir seni mağdur bırakanı seçiyorsun' diyen kostümcü, 'Bu kadar omurgasız olmayın be. Taraf olmayıp sessiz kalmak da bir omurga barındırır' açıklamasında bulundu.

Fotoğrafta Sibel Taşçıoğlu'nun yer alması sebebiyle, set çalışanınını mağdur bırakanın Taşçıoğlu olduğu iddiaları konuşulmaya başladı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
