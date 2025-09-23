Kızılcık Şerbeti'nin Eski Set Kostümcüsünden Feyza Civelek İddiaları Sonrası Sert Tepki: "Omurgasız Olmayın"

Kızılcık Şerbeti'nden 5 ay önce çıkarılan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık nedeninin, koltuğa işerken yakaladığı Feyza Civelek'le tartışması olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Sibel Taşçıoğlu ile bir düğüne katılan set çalışanı, 'Altına işemeyenler olarak...' notuyla paylaşım yaptı.

O paylaşımdan hemen sonra, Kızılcık Şerbeti'nin eski kostümcüsü sert çıktı. 'Bu kadar omurgasız olmayın' dedi.