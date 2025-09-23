onedio
Bahar Şahin'in Sette Oruç İtirafına Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Açıklama

Esra Demirci
23.09.2025 - 21:05

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, genç oyuncu Bahar Şahin'in set itirafları hakkında konuştu. Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlatan Şahin'e yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul setiyle ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.

Setler hakkındaki itiraflarına devam eden Şahin, bu kez de set mahremiyeti kavramından bahsetti. Bahar Şahin, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı. Ve ardından Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının tepki gösterdiğini anlattı.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Bahar Şahin'in setlerdeki oruç itirafına yanıt verdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
