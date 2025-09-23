Bahar Şahin'in Sette Oruç İtirafına Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Açıklama

Setler hakkındaki itiraflarına devam eden Şahin, bu kez de set mahremiyeti kavramından bahsetti. Bahar Şahin, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı. Ve ardından Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının tepki gösterdiğini anlattı.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Bahar Şahin'in setlerdeki oruç itirafına yanıt verdi.