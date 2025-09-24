Aşk ve Gözyaşı'nın Orijinali Queen of Tears'ın Finalini İfşa Ediyoruz

onedio
Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
24.09.2025 - 17:53

atv ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın Kore uyarlaması olduğunu hepimiz biliyoruz. Kore'de yayınlanan Queen of Tears dizisinin uyarlaması olan ve başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı cuma akşamları iyi bir performans sergiliyor. Fakat sabırsız seyirci daha şimdiden uyarlama olan bu dizinin orijinalinin nasıl bittiğini merak ediyor. Peki, Queen of Tears finalinde ne oldu? Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakteri Kore versiyonda öldü mü?

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisini mutlaka izlemişsinizdir.

Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Aşk ve Gözyaşı, cuma akşamının iddialı dizileri arasında. Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti'yle rakip olan dizi, Şerbo'nun reytinglerdeki düşüşünü fırsat bilerek zirveye oynayabilir.

Kore dizisi Queen of Tears'tan uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, uyarlama olduğu için seyirci şimdiden orijinalinde neler olup bittiğini araştırmaya başladı.

"Queen of Tears finalinde ne oldu?" sorusunu merak edenlere neler olup bittiğini anlatmaya geldik.

Toplamda 16 bölüm süren Queen of Tears'ta Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin Kore versiyondaki karakteri olan Hae-in, uzun süren tedavi sürecinden başarıyla çıkarak sağlığına kavuşuyor. Üstelik Barış Arduç'un canlandırdığı eşiyle de arasını düzeltiyor ve hayatlarının kalanını daha sakin geçirmek üzere küçük bir kasabaya taşınıyorlar. Yani orijinal finalde dizi mutlu sonla bitiyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterinin ölüp ölmeyeceği merak edilirken Queen of Tears'ta kadın başrol sağlığına kavuşuyor. Fakat uyarlama senaryoda bu hikaye değiştirilebilir.

Yorum Yazın