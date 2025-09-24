Aşk ve Gözyaşı'nın Orijinali Queen of Tears'ın Finalini İfşa Ediyoruz

atv ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın Kore uyarlaması olduğunu hepimiz biliyoruz. Kore'de yayınlanan Queen of Tears dizisinin uyarlaması olan ve başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı cuma akşamları iyi bir performans sergiliyor. Fakat sabırsız seyirci daha şimdiden uyarlama olan bu dizinin orijinalinin nasıl bittiğini merak ediyor. Peki, Queen of Tears finalinde ne oldu? Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakteri Kore versiyonda öldü mü?