Kıskanmak Dizisinde Nüzhet'in Telefonu Medcezir Setinden Çıktı!
NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin cep telefonu sosyal medyada epey ilgi çekti. Nüzhet'in eski telefonunu görenler dizinin sanat yönetmenini tebrik ederken bir X kullanıcısı, telefonun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona bomba bir giriş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@thereindeerr adlı X kullanıcısı, Nüzhet'in cep telefonunun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın