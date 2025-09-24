onedio
Kıskanmak Dizisinde Nüzhet'in Telefonu Medcezir Setinden Çıktı!

Kıskanmak Dizisinde Nüzhet'in Telefonu Medcezir Setinden Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci
24.09.2025 - 21:39

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin cep telefonu sosyal medyada epey ilgi çekti. Nüzhet'in eski telefonunu görenler dizinin sanat yönetmenini tebrik ederken bir X kullanıcısı, telefonun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

Salı akşamları yayınlanan dizi henüz 2. bölümde ciddi bir yükseliş yaşadı. Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileriyle yarışan Kıskanmak'ın son bölümüne ise Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin telefonu damga vurdu.

Nüzhet'in telefonu sosyal medyada ortalığı birbirine kattı ve seyirci, telefon seçiminden dolayı sanat yönetmenini tebrik etti. Derken bir X kullanıcısı, gündem olan telefonun nereden geldiğini açıkladı.

@thereindeerr adlı X kullanıcısı, Nüzhet'in cep telefonunun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.

@thereindeerr adlı X kullanıcısı, Nüzhet'in cep telefonunun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.

X kullanıcısı, Ay Yapım'dan bir tanıdığının olduğunu ve bu bilgiyi ondan öğrendiğini belirtti. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
