Aşk ve Gözyaşı'nın Uyarlandığı Queen of Tears'la Birebir Aynı Olan Sahneleri Fanları Coşturdu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 09:39

Atv ekranlarında başlayan Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'dan uyarlama. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı diziyi, Queen of Tears hayranları da ilgiyle izliyor. X'te yapılan editlerde pek çok sahnenin orijinaline sadık kalarak hazırlandığı ortaya çıkıyor. Bu durum da izleyiciyi heyecanlandırmaya yetiyor!

Hande Erçel ve Barış Arduç'u üçüncü kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı, kısa sürede ilgi toplamayı başardı.

Kore yapımı Queen of Tears'ın uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı, senaryoya şu ana kadar birebir sadık kaldığı için dikkat çekiyor. Giyim tarzlarından sahne geçişlerine kadar orijinale uyum göstermeye çalışılan dizi, bu özeniyle izleyicinin daha çok takdirini kazanıyor.

TikTok'ta ve X'te her ikiyi takip edenlerin yaptıkları editler de bu benzerliği gözler önüne seriyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
