Aybüke Pusat Çıkarıldı: Teşkilat Dizisinden Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş'lı Yeni Afiş Geldi!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 15:08

6. sezonuyla TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden geçtiğimiz sezon Aybüke Pusat çıkarılmıştı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından, dizinin yeni sezonunda yer alacak isim merak ediliyordu. Teşkilat'ın başrol oyuncusunun Rabia Soytürk olmasına karar verildi.

Diziden, Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yeni afiş geldi!

Pazar akşamlarının favori yapımlarından biri olan Teşkilat, Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Aybüke Pusat yerine dahil olacak oyuncu merak edilmişti. Pusat, ölüm sahnesi bile yazılmadan diziden ayrıldı.

Rabia Soytürk'ün kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'tan yeni sezon afişi geldi!

Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı afiş kısa sürede gündem oldu. Afiş, izleyiciler tarafından beğenildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
