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Kıvanç Tatlıtuğ Kadroda! Organize İşler'in Dizisi Resmen Geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ Kadroda! Organize İşler'in Dizisi Resmen Geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 11:57

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı Organize İşler'in dizi versiyonunun geleceği duyurulmuştu. Disney Plus için yazılan dizi son anda iptal olurken Birsen Altuntaş proje için yeniden harekete geçildiğini açıkladı. Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ dizi kadrosunda da yer alırken ayrıca ilk filmden sürpriz bir isme teklif gitmiş!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan Organize İşler'i muhakkak izlemişsinizdir.

Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan Organize İşler'i muhakkak izlemişsinizdir.

2005 yılında vizyona giren Organize İşler o dönem büyük ses getirmiş ve devam filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı, 2019 yılında bomba bir kadroyla geri dönmüştü.

Sazan Sarmalı'nın ardından Organize İşler'in dijital platformlar için dizisinin yapılacağı iddia edilse de Disney Plus için hazırlanan dizi son anda iptal edilmişti. Birsen Altuntaş, Organize İşler dizisinin hazırlıklarına resmen başlandığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, son kulis bilgilerine göre Organize İşler'in Netflix için çekileceğini duyurdu.

Birsen Altuntaş, son kulis bilgilerine göre Organize İşler'in Netflix için çekileceğini duyurdu.

Altuntaş, kulis bilgilerine göre Disney Plus’la yeniden görüşüldüğünü ancak şartlarda anlaşılamadığını belirtirken Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük projenin bu yaz çekileceğini açıkladı.

Altuntaş aynı zamanda Sazan Sarmalı filminde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yine Sarı Saruhan karakteriyle dizide yer alacağını duyurdu.

Organize İşler'den büyük bomba!

Organize İşler'den büyük bomba!

Altuntaş, Kıvanç Tatlıtuğ'un geri döndüğünü açıklarken aynı zamanda ilk fimde izlediğimiz Cem Yılmaz'a da teklif götürüldüğünü açıkladı. Cem Yılmaz, Müslüm Duralmaz karakteriyle fenomen haline gelmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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