Kıvanç Tatlıtuğ Kadroda! Organize İşler'in Dizisi Resmen Geliyor
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı Organize İşler'in dizi versiyonunun geleceği duyurulmuştu. Disney Plus için yazılan dizi son anda iptal olurken Birsen Altuntaş proje için yeniden harekete geçildiğini açıkladı. Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ dizi kadrosunda da yer alırken ayrıca ilk filmden sürpriz bir isme teklif gitmiş!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan Organize İşler'i muhakkak izlemişsinizdir.
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Birsen Altuntaş, son kulis bilgilerine göre Organize İşler'in Netflix için çekileceğini duyurdu.
Organize İşler'den büyük bomba!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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