You Dizisinde İlk İzleyişte Fark Etmediğimiz Aklımızı Başımızdan Alan Gizli Detaylar!

Joe ile Beck’in Mooney’s’teki o meşhur ilk buluşmasını hatırlıyor musunuz? Beck burada Paula Fox’tan bahsederken aslında dolaylı yoldan Nirvana’ya bağlanan bir gönderme yapıyor. Nirvana ve Anavrin’in bağlantısını ilk sezondan veren dizi, işi burada da bırakmıyor; Beck, cam kafese kapatıldığında üstünde Nirvana tişörtü var! Tesadüf mü? Bizce hiç değil.

Ayrıca geçmişte Joe'nun annesinin de 'Nirvana' tişörtü giymesi Joe'nun 'mommy issues' yaşadığının büyük bir kanıtı olabilir!