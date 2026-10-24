Clayface Oyuncuları Ezel'deki Ramiz Dayı'nın Unutulmaz Repliğine Hayran Kaldı: "Tam da Clayface'e göre!"

ATV ekranlarında 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel, haksız yere hapse atılan bir gencin yıllar sonra yeni bir kimlikle geri dönüp intikam almasını anlatıyordu. Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alırken, hapishanede Ezel'in akıl hocası olan Ramiz Dayı'ya usta oyuncu Tuncel Kurtiz hayat verdi. Karakterin repliklerinin aradan yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada paylaşılması, dizinin ne kadar sevildiğini gösteriyor.

Clayface'in başrolündeki Matt Hagen de bir kaza sonrası yüzü tanınmaz hale gelen ve vücudu şekil değiştirebilen bir karakter. Haksızlığa uğrayan bir insanın karanlık tarafa kayışı, iki yapımı da ortak bir noktada buluşturuyor. Oyuncular da dizideki tek bir replikle iki yapım arasındaki benzerliği fark etti.