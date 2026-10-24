Clayface Oyuncuları Ezel'deki Ramiz Dayı'nın Unutulmaz Repliğine Hayran Kaldı: "Tam da Clayface'e göre!"

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DC Studios imzalı Clayface, 23 Ekim'de ülkemizde de vizyona girdi ve sinemaseverlerin yakından takip ettiği yapımlardan biri oldu. Yaşadığı kazanın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Matt Hagen'in intikam hikayesi, ülkemizin unutulmaz yapımlarından Ezel'e benzetildi.
sinemori, Clayface oyuncuları ile bir röportaj gerçekleştirdi. Haksızlığa uğrayan ve intikam peşinde bir canavara dönüşen karakteri neden bu kadar sevdiğimiz sorusunu yanıtlayan oyunculara, Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözü söylendi. 'Bu söz tam da Clayface'e göre!' diyen oyuncular o unutulmaz repliğe hayran kaldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ramiz Dayı, Ezel'in en unutulmaz karakterlerinden.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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