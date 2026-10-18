Ezel'in Kadrosuyla İlgili Yıllar Sonra Gelen İddia: Kerpeten Ali İçin Başka İsim Düşünülmüş!

Küçükçetin'in rol aldığı Menekşe ile Halil 24 Mayıs 2008'de final yapmıştı. Oyuncu, dizinin ardından Ay Yapım'ın kurucusu Kerem Çatay'ın kendisine yeni bir proje önerdiğini anlattı. O proje Ezel'di ve Küçükçetin senaryoyu çok beğenmişti. Cengiz rolü için hazırlanmaya da başlamıştı.

Hatta anlattığına göre tanıtım çekimleri bile yapılmıştı. Ne var ki 2008'deki ekonomik kriz çekim takvimini değiştirdi ve Kerem Çatay projeyi bir süreliğine erteleme kararı aldı. Böylece Ezel'in ilk kadrosuyla ekrana gelme planı da gerçekleşmedi.