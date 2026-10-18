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Ezel'in Kadrosuyla İlgili Yıllar Sonra Gelen İddia: Kerpeten Ali İçin Başka İsim Düşünülmüş!

Ezel'in Kadrosuyla İlgili Yıllar Sonra Gelen İddia: Kerpeten Ali İçin Başka İsim Düşünülmüş!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 10:41 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 10:42
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Ezel denince akla gelen ilk karakterlerden ikisi hiç kuşkusuz Kerpeten Ali ile Cengiz Atay. Barış Falay ve Yiğit Özşener’in canlandırdığı bu iki ismi başka oyuncularla düşünmek hiç kolay değil. Oysa dizinin 2008’deki ilk hazırlıklarına dair ortaya çıkan ayrıntılar, işlerin başlangıçta çok farklı ilerlediğini gösteriyor. Meğer Kerpeten Ali için başka, Cengiz için başka isimler düşünülmüş. Peki bu kadro neden hayata geçmedi? Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ezel’in ilk kadrosunda Kerpeten Ali ve Cengiz için başka isimler düşünülmüş.

Ezel’in ilk kadrosunda Kerpeten Ali ve Cengiz için başka isimler düşünülmüş.

Ezel 2009'da ekranlara geldi ve oyuncu kadrosuyla, hikâyesiyle Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasına girdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu yapımda Kerpeten Ali'yi Barış Falay, Cengiz Atay'ı ise Yiğit Özşener canlandırdı.

Ancak dizinin 2008'deki hazırlık sürecinde bu iki rol için farklı isimler konuşulmuş. Hasan Küçükçetin yıllar önce verdiği bir röportajda Cengiz için kendisiyle görüşüldüğünü anlatmıştı. Kerpeten Ali içinse Ahmet Kural'ın düşünüldüğü bilgisi ortaya çıktı.

Tanıtım çekimleri yapılmış ama ekonomik kriz planları değiştirmiş.

Tanıtım çekimleri yapılmış ama ekonomik kriz planları değiştirmiş.

Küçükçetin'in rol aldığı Menekşe ile Halil 24 Mayıs 2008'de final yapmıştı. Oyuncu, dizinin ardından Ay Yapım'ın kurucusu Kerem Çatay'ın kendisine yeni bir proje önerdiğini anlattı. O proje Ezel'di ve Küçükçetin senaryoyu çok beğenmişti. Cengiz rolü için hazırlanmaya da başlamıştı.

Hatta anlattığına göre tanıtım çekimleri bile yapılmıştı. Ne var ki 2008'deki ekonomik kriz çekim takvimini değiştirdi ve Kerem Çatay projeyi bir süreliğine erteleme kararı aldı. Böylece Ezel'in ilk kadrosuyla ekrana gelme planı da gerçekleşmedi.

Hasan Küçükçetin, Ezel’in ardından Yaprak Dökümü’nde Şevket oldu.

Hasan Küçükçetin, Ezel’in ardından Yaprak Dökümü’nde Şevket oldu.

Ezel ertelenince Küçükçetin'in kariyeri bambaşka bir yöne döndü. Yaprak Dökümü'nde Şevket'e hayat veren Caner Kurtaran diziden ayrılınca rol için ona gidildi. Başlangıçta yalnızca 12 bölümlük bir çalışma teklif edildiğini anlatan oyuncu, Şevket macerasının yaklaşık iki buçuk yıl sürdüğünü söylüyor.

Yine de aradan yıllar geçse de Cengiz'i oynamayı çok istediğini dile getirmişti.

Barış Falay da Kerpeten Ali’yi ilk teklifte reddetmiş.

Barış Falay da Kerpeten Ali’yi ilk teklifte reddetmiş.

Oyuncu seçimine dair bir şaşırtıcı ayrıntı da Barış Falay'ın sözlerinde saklı. 2022'de Afara programına konuk olan Falay, Kerpeten Ali teklifini ilk geldiğinde senaryoyu okumadan reddettiğini anlattı. Dizi o yıl çekilmeyince aynı teklif ona bir kez daha ulaştı. Bu sefer senaryoyu okudu ve hikâyeden çok etkilendi. Öyle ki dizi tutmazsa bir daha televizyon senaryosu okumayacağını düşündüğünü söylüyor.

Sonunda Ezel 28 Eylül 2009'da Show TV'de yayına başladı. Bugün bu iki karakterle özdeşleşen oyuncuların yerinde Ahmet Kural ile Hasan Küçükçetin'i izleseydik dizinin nasıl bir hâl alacağını merak etmemek elde değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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