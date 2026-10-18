Ezel'in Kadrosuyla İlgili Yıllar Sonra Gelen İddia: Kerpeten Ali İçin Başka İsim Düşünülmüş!
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Ezel denince akla gelen ilk karakterlerden ikisi hiç kuşkusuz Kerpeten Ali ile Cengiz Atay. Barış Falay ve Yiğit Özşener’in canlandırdığı bu iki ismi başka oyuncularla düşünmek hiç kolay değil. Oysa dizinin 2008’deki ilk hazırlıklarına dair ortaya çıkan ayrıntılar, işlerin başlangıçta çok farklı ilerlediğini gösteriyor. Meğer Kerpeten Ali için başka, Cengiz için başka isimler düşünülmüş. Peki bu kadro neden hayata geçmedi? Gelin detaylara geçelim…
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Ezel’in ilk kadrosunda Kerpeten Ali ve Cengiz için başka isimler düşünülmüş.
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Tanıtım çekimleri yapılmış ama ekonomik kriz planları değiştirmiş.
Hasan Küçükçetin, Ezel’in ardından Yaprak Dökümü’nde Şevket oldu.
Barış Falay da Kerpeten Ali’yi ilk teklifte reddetmiş.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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