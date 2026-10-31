Buğulanan Araba Camını En Hızlı Açmanın Yolu

Klima yoksa camları biraz açın. Dışarıdaki hava daha kuru olduğu için içerideki nemi azaltıyor. Cam açıldıktan sonra aracı ısıtabilirsiniz. Cam dışarıdan buzlanmışsa önce buzu kazımak gerekiyor.

Buğuyu önlemek için camların iç yüzeyini düzenli temizleyin, ıslak eşyaları araçta bırakmayın ve nemli paspasları kurutun. Araca yağmur suyu sızdıran bir yer olup olmadığını da kontrol edin. Camın iç yüzeyine tıraş köpüğü sürüp temiz bir bezle silmek de buğulanmayı geciktiriyor. Etkisi zamanla geçtiği için işlemin tekrarlanması gerekiyor.