Buğulanan Araba Camını En Hızlı Açmanın Yolu
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Soğuk ve yağışlı günlerde arabaya binildiğinde ön cam kısa sürede buğulanıyor. Görüşü engelleyen buğuyla yola çıkmak tehlikeli, cam tamamen açılmadan hareket etmemek gerekiyor. Birkaç doğru ayarla cam birkaç dakikada açılabiliyor.
Isıtıcıyı cama verin, klimayı da aynı anda açın
Klima yoksa camları aralayın, buğuyu önlemek için camı temiz tutun
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