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Buğulanan Araba Camını En Hızlı Açmanın Yolu

Buğulanan Araba Camını En Hızlı Açmanın Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 14:30
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Soğuk ve yağışlı günlerde arabaya binildiğinde ön cam kısa sürede buğulanıyor. Görüşü engelleyen buğuyla yola çıkmak tehlikeli, cam tamamen açılmadan hareket etmemek gerekiyor. Birkaç doğru ayarla cam birkaç dakikada açılabiliyor.

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Isıtıcıyı cama verin, klimayı da aynı anda açın

Isıtıcıyı cama verin, klimayı da aynı anda açın

Buğu, araç içindeki sıcak ve nemli havanın soğuk camla temas edip yoğuşmasıyla oluşuyor. Nefes, vücut ısısı, ıslak montlar, şemsiyeler ve nemli paspaslar araçtaki nemi artırıyor.

Camı açmak için ısıtıcıyı ön cama ve yan camlara yönlendirin. Motor henüz ısınmamış olsa da üflenen hava buz gibi camdan daha sıcak olduğu için camı kurutmaya başlıyor. Isıtıcıyla birlikte klimayı da açın. Isı camı kuruturken klima içerideki havanın nemini alıyor ve buğunun yeniden oluşmasını engelliyor. İç hava sirkülasyonu kapalı olmalı. Otomatik klimalı araçlarda buğu çözme ayarını seçmek yeterli.

Klima yoksa camları aralayın, buğuyu önlemek için camı temiz tutun

Klima yoksa camları aralayın, buğuyu önlemek için camı temiz tutun

Klima yoksa camları biraz açın. Dışarıdaki hava daha kuru olduğu için içerideki nemi azaltıyor. Cam açıldıktan sonra aracı ısıtabilirsiniz. Cam dışarıdan buzlanmışsa önce buzu kazımak gerekiyor.

Buğuyu önlemek için camların iç yüzeyini düzenli temizleyin, ıslak eşyaları araçta bırakmayın ve nemli paspasları kurutun. Araca yağmur suyu sızdıran bir yer olup olmadığını da kontrol edin. Camın iç yüzeyine tıraş köpüğü sürüp temiz bir bezle silmek de buğulanmayı geciktiriyor. Etkisi zamanla geçtiği için işlemin tekrarlanması gerekiyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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