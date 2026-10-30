Trafikte Burun Buruna Gelen İki Kadın Sürücü de Direksiyon Hocası Çıktı: Tartışma Dostlukla Bitti

Ankara'da direksiyon eğitmenliği yapan ve TikTok'ta direksiyonseyma adıyla paylaşım yapan bir hocanın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Ders sırasında başka bir araçla burun buruna gelen hoca, araçtan inen kadın sürücüyle konuşmaya başladı. Kısa süre sonra karşı taraftaki sürücünün de bir direksiyon hocası olduğu ortaya çıktı.
İki eğitmen önce kimin nasıl dönmesi gerektiğini tartıştı, ardından birbirine iltifat yağdırmaya başladı. 'Böyle mi tanışmak nasip olacaktı hocam' sözleriyle başlayan tanışma, videonun sonunda dostluğa dönüştü. 10 binden fazla beğeni alan videoya gelen yorumlarda kimi kullanıcılar karşılaşmanın kurgu olduğunu düşündü, kimileri ise tatlı anlara gülümsedi.
Videoya yorum yağdı, kimi trafikte herkesin böyle olmasını diledi:
Kimi de tanışma hızlarına hayran kaldı:
Biraz daha konuşsalar soy ağacı da çıkacaktı:
Kimisi detaylara takıldı:
Tatlılık seviyesi tavan yaptı:
İzlerken kahkahaya boğulanlar da vardı:
Kadın dayanışmasına alkış geldi:
Ve son söz duygusal geldi 🥹
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