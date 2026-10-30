Trafikte Burun Buruna Gelen İki Kadın Sürücü de Direksiyon Hocası Çıktı: Tartışma Dostlukla Bitti

Ankara'da direksiyon eğitmenliği yapan ve TikTok'ta direksiyonseyma adıyla paylaşım yapan bir hocanın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Ders sırasında başka bir araçla burun buruna gelen hoca, araçtan inen kadın sürücüyle konuşmaya başladı. Kısa süre sonra karşı taraftaki sürücünün de bir direksiyon hocası olduğu ortaya çıktı.

İki eğitmen önce kimin nasıl dönmesi gerektiğini tartıştı, ardından birbirine iltifat yağdırmaya başladı. 'Böyle mi tanışmak nasip olacaktı hocam' sözleriyle başlayan tanışma, videonun sonunda dostluğa dönüştü. 10 binden fazla beğeni alan videoya gelen yorumlarda kimi kullanıcılar karşılaşmanın kurgu olduğunu düşündü, kimileri ise tatlı anlara gülümsedi.

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