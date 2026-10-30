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Trafikte Burun Buruna Gelen İki Kadın Sürücü de Direksiyon Hocası Çıktı: Tartışma Dostlukla Bitti

Trafikte Burun Buruna Gelen İki Kadın Sürücü de Direksiyon Hocası Çıktı: Tartışma Dostlukla Bitti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 23:21

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Ankara'da direksiyon eğitmenliği yapan ve TikTok'ta direksiyonseyma adıyla paylaşım yapan bir hocanın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Ders sırasında başka bir araçla burun buruna gelen hoca, araçtan inen kadın sürücüyle konuşmaya başladı. Kısa süre sonra karşı taraftaki sürücünün de bir direksiyon hocası olduğu ortaya çıktı.

İki eğitmen önce kimin nasıl dönmesi gerektiğini tartıştı, ardından birbirine iltifat yağdırmaya başladı. 'Böyle mi tanışmak nasip olacaktı hocam' sözleriyle başlayan tanışma, videonun sonunda dostluğa dönüştü. 10 binden fazla beğeni alan videoya gelen yorumlarda kimi kullanıcılar karşılaşmanın kurgu olduğunu düşündü, kimileri ise tatlı anlara gülümsedi.

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Videoya yorum yağdı, kimi trafikte herkesin böyle olmasını diledi:

Videoya yorum yağdı, kimi trafikte herkesin böyle olmasını diledi:

Kimi de tanışma hızlarına hayran kaldı:

Kimi de tanışma hızlarına hayran kaldı:

Biraz daha konuşsalar soy ağacı da çıkacaktı:

Biraz daha konuşsalar soy ağacı da çıkacaktı:

Kimisi detaylara takıldı:

Kimisi detaylara takıldı:

Tatlılık seviyesi tavan yaptı:

Tatlılık seviyesi tavan yaptı:
twitter.com
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İzlerken kahkahaya boğulanlar da vardı:

İzlerken kahkahaya boğulanlar da vardı:
twitter.com

Kadın dayanışmasına alkış geldi:

Kadın dayanışmasına alkış geldi:
twitter.com

Ve son söz duygusal geldi 🥹

Ve son söz duygusal geldi 🥹
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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