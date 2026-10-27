Evin Önündeki Beton Yolu Söküp Götürdüler

Batten, olayı evle ilgilenen bir alıcının araç yolunun ne zaman yapılacağını sormasıyla fark etti. Komşuların anlattığına bakılırsa o sabah evin önünde yaklaşık 2 saat boyunca römorklu bir kamyon, kepçe taşıyan bir damperli kamyon ve başka iş makineleri vardı.

Komşular, ekibi Batten'in tuttuğunu düşündüğü için durumu sorgulamadı. Batten'in paylaştığı ilk fotoğrafları gören bazı kişiler ise görüntülerin yapay zekayla üretildiğini sandı.