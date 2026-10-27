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Yaşam
Evin Önündeki Beton Yolu Söküp Götürdüler

Evin Önündeki Beton Yolu Söküp Götürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:12
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ABD'de emlakçı Paige Batten, 2024'te alıp yenilediği evin önündeki beton araç yolunun bir sabah sökülüp götürüldüğünü öğrendi. 14 Kasım 2025'te yaşanan olayın arkasından ev sahibi gibi davranan bir dolandırıcı çıktı.

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Komşular işçileri görünce şüphelenmedi

Komşular işçileri görünce şüphelenmedi

Batten, olayı evle ilgilenen bir alıcının araç yolunun ne zaman yapılacağını sormasıyla fark etti. Komşuların anlattığına bakılırsa o sabah evin önünde yaklaşık 2 saat boyunca römorklu bir kamyon, kepçe taşıyan bir damperli kamyon ve başka iş makineleri vardı.

Komşular, ekibi Batten'in tuttuğunu düşündüğü için durumu sorgulamadı. Batten'in paylaştığı ilk fotoğrafları gören bazı kişiler ise görüntülerin yapay zekayla üretildiğini sandı.

Ekibi ev sahibi gibi davranan biri kandırmış

Ekibi ev sahibi gibi davranan biri kandırmış

Komşuların güvenlik kameraları incelendiğinde yolu söken ekibin Donnie McSears'a ait bir beton firması olduğu anlaşıldı. McSears, kendini Dean Williams olarak tanıtan ve şehir dışında yaşayan ev sahibi gibi davranan birinin mesajla yolun sökülmesini istediğini anlattı. Ekip işe başlamadan adresi bu kişiye tekrar doğrulatmıştı.

Williams'ın ücretin yarısını peşin göndereceğine söz verdiği, McSears'tan 2 bin dolarlık bir mobilya faturasını da ödemesini istediği iddia ediliyor. Durumu anlayan McSears ve ekibi, yolu Batten'den ücret almadan yeniden döktü. Dolandırıcılığın firmaya binlerce dolara mal olduğu belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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