Oda Spreyine Gerek Yok: Bu 2 Malzemeyi Ocakta Kaynatınca Bütün Ev Mis Gibi Kokuyor

Evi güzel kokutmak için her zaman hazır oda kokularına ihtiyaç yok. Hele de alerjikseniz ya da çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa!

Mutfakta zaten bulunan portakal kabuğu ve çubuk tarçın, suyla birlikte ocakta kaynatıldığında bütün eve sıcak ve ferah bir koku yayıyor. ABD'de 'simmer pot' adıyla bilinen yöntem, hem yemek kokularını bastırmaya yardımcı oluyor hem de çöpe gidecek meyve kabuklarını değerlendirmeyi sağlıyor.

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