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Oda Spreyine Gerek Yok: Bu 2 Malzemeyi Ocakta Kaynatınca Bütün Ev Mis Gibi Kokuyor

Oda Spreyine Gerek Yok: Bu 2 Malzemeyi Ocakta Kaynatınca Bütün Ev Mis Gibi Kokuyor

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:18
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Evi güzel kokutmak için her zaman hazır oda kokularına ihtiyaç yok. Hele de alerjikseniz ya da çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa!

Mutfakta zaten bulunan portakal kabuğu ve çubuk tarçın, suyla birlikte ocakta kaynatıldığında bütün eve sıcak ve ferah bir koku yayıyor. ABD'de 'simmer pot' adıyla bilinen yöntem, hem yemek kokularını bastırmaya yardımcı oluyor hem de çöpe gidecek meyve kabuklarını değerlendirmeyi sağlıyor.

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Ferah kokunun sırrı kabukta saklı

Ferah kokunun sırrı kabukta saklı

Portakal kabuğundaki ferah koku, turunçgillere özgü aromayı veren limonen adlı bileşikten geliyor. Tarçın ise içerdiği sinnamaldehit sayesinde karışıma sıcak ve baharatlı bir nota katıyor.

Good Housekeeping'e konuşan ev bakımı uzmanı Holderman, portakalı, tarçın çubuklarını ve isteğe bağlı başka baharatları suyla birlikte ısıtmayı öneriyor. Ortaya çıkan buhar, sentetik koku vericilere gerek kalmadan evin içine hafif bir koku yayıyor.

Better Homes & Gardens da yöntemin bir avantajına dikkat çekiyor: Elma kabukları ve portakal kabukları, dilimlenmiş meyveyle aynı etkiyi veriyor. Yani normalde çöpe gidecek kabuklar burada yeniden işe yarıyor.

Yemek kokularını bastırıyor ama bir şartı var

Yemek kokularını bastırıyor ama bir şartı var

Balık, kızartma ya da soğan pişirildikten sonra mutfağa sinen koku bazen saatlerce gitmiyor. Ocakta kaynayan portakallı tarçınlı su, yaydığı aromayla bu kokuların daha az hissedilmesini sağlıyor.

Ancak yöntemin etkisi koku vermekle sınırlı. Karışım havadaki kirleticileri temizlemiyor, havayı dezenfekte de etmiyor. Bu yüzden düzenli havalandırmanın ve temizliğin yerini tutmuyor.

Adım adım yapılışı

Adım adım yapılışı

Gerekli malzemeler:

  • 1-2 portakalın kabuğu

  • 2-3 çubuk tarçın

  • 750 mililitre ile 1 litre arası su

  • İsteğe bağlı: birkaç karanfil, yıldız anason ya da birkaç dilim elma

Hazırlanışı:

1. Portakalları soymadan önce iyice yıkayın.

2. Kabukları ve tarçın çubuklarını küçük bir tencereye koyun.

3. Üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kaynayana kadar ısıtın.

4. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, tencerenin kapağını açık bırakın.

5. Karışımı 20-30 dakika hafif hafif kaynatın, ardından ocağı kapatın.

Kokunun ne kadar belirgin olacağı; kullanılan malzemenin miktarına, evin büyüklüğüne ve havalandırmaya göre değişiyor.

Her mevsime ayrı bir karışım

Her mevsime ayrı bir karışım

Better Homes & Gardens, temel tarifin mevsime göre değiştirilebileceğini söylüyor:

  • Sonbahar: Dilimlenmiş elma, tarçın çubuğu, karanfil, yıldız anason ve biraz vanilya

  • Kış: Kızılcık, portakal dilimleri, tarçın, biberiye ve karanfil

  • İlkbahar: Kuru lavanta, biberiye ve limon dilimleri

  • Yaz: Taze nane, misket limonu, limon ve zencefil

Not: Karışım kaynarken ocağın başından uzun süre ayrılmamak gerekiyor; su tamamen buharlaşırsa kabuklar yanabiliyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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