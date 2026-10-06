Ne Çamaşır Suyu Ne Havalandırma: Eve Sinen Balık Kokusunu Ocakta Kaynayan O Karışım Yok Ediyor

Balığın dokusunda trimetilamin oksit adı verilen, kendi başına neredeyse kokusuz bir bileşik bulunuyor. Balık avlandıktan sonra bu madde havayla ve bakterilerle temas ettikçe trimetilamine dönüşüyor; mutfağa yayılan o tanıdık ağır koku da buradan geliyor. Isı devreye girdiğinde bileşik daha hızlı buharlaşıyor, kızartma yağının dumanına karışarak tezgaha, perdeye ve dolap kapaklarına tutunuyor.

Bu yüzden ilk adım tezgahta başlıyor. Gerçekten taze bir balık keskin kokmuyor; balıkçıdan alınan ve gözü parlak, solungacı kırmızı balık, mutfakta çok daha az iz bırakıyor. Pişirmeden önce balığı limon, sirke ya da domatesle ovmak da işe yarıyor. Trimetilamin bazik bir bileşik olduğu için asitle karşılaştığında uçuculuğunu büyük ölçüde kaybediyor ve havaya karışamıyor.

Pişirme yöntemi de fark yaratıyor. Tavada kızartma kokuyu en çok yayan yöntem; yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılıp fırında pişirilen balık, buharı ve kokuyu paketin içinde tutuyor. Kızartmadan vazgeçmeyenler için tavanın üzerine kapak ya da sıçrama önleyici bir elek koymak, yağ damlacıklarının ocak çevresine yayılmasını azaltıyor. Hava uygunsa balkonda mangal yapmak ise kokuyu evin dışında bırakmanın en kestirme yolu.