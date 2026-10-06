Ne Çamaşır Suyu Ne Havalandırma: Eve Sinen Balık Kokusunu Ocakta Kaynayan O Karışım Yok Ediyor
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Hamsi tavası da olsa fırında levrek de olsa balık sofraya bayram havası getiriyor; ama ertesi sabah hala perdelerde duran kokusu pek çok kişiyi balık pişirmekten soğutuyor. Pencereleri sonuna kadar açmak ya da oda spreyi sıkmak, bu inatçı kokuyu çoğu zaman yalnızca bir süreliğine bastırıyor. ABD'li yemek siteleri Chowhound ve The Daily Meal'ın derlediği yöntemler, çözümün kokunun kimyasını tersine çeviren sıradan bir mutfak malzemesinde saklı olduğunu gösteriyor. Balık kokusunu daha tavadayken kaynağında yakalamanın ve eve yayılanı temizlemenin yollarını derledik.
Kaynak: Chowhound, The Daily Meal
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Balığın kokusu, havayla temas edince oluşan bir bileşikten geliyor
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Ocakta kaynayan sirkeli su, havadaki kokuyu nötrlüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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