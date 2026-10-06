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Ne Çamaşır Suyu Ne Havalandırma: Eve Sinen Balık Kokusunu Ocakta Kaynayan O Karışım Yok Ediyor

Ne Çamaşır Suyu Ne Havalandırma: Eve Sinen Balık Kokusunu Ocakta Kaynayan O Karışım Yok Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:37
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Hamsi tavası da olsa fırında levrek de olsa balık sofraya bayram havası getiriyor; ama ertesi sabah hala perdelerde duran kokusu pek çok kişiyi balık pişirmekten soğutuyor. Pencereleri sonuna kadar açmak ya da oda spreyi sıkmak, bu inatçı kokuyu çoğu zaman yalnızca bir süreliğine bastırıyor. ABD'li yemek siteleri Chowhound ve The Daily Meal'ın derlediği yöntemler, çözümün kokunun kimyasını tersine çeviren sıradan bir mutfak malzemesinde saklı olduğunu gösteriyor. Balık kokusunu daha tavadayken kaynağında yakalamanın ve eve yayılanı temizlemenin yollarını derledik.

Kaynak: Chowhound, The Daily Meal

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Balığın kokusu, havayla temas edince oluşan bir bileşikten geliyor

Balığın kokusu, havayla temas edince oluşan bir bileşikten geliyor

Balığın dokusunda trimetilamin oksit adı verilen, kendi başına neredeyse kokusuz bir bileşik bulunuyor. Balık avlandıktan sonra bu madde havayla ve bakterilerle temas ettikçe trimetilamine dönüşüyor; mutfağa yayılan o tanıdık ağır koku da buradan geliyor. Isı devreye girdiğinde bileşik daha hızlı buharlaşıyor, kızartma yağının dumanına karışarak tezgaha, perdeye ve dolap kapaklarına tutunuyor.

Bu yüzden ilk adım tezgahta başlıyor. Gerçekten taze bir balık keskin kokmuyor; balıkçıdan alınan ve gözü parlak, solungacı kırmızı balık, mutfakta çok daha az iz bırakıyor. Pişirmeden önce balığı limon, sirke ya da domatesle ovmak da işe yarıyor. Trimetilamin bazik bir bileşik olduğu için asitle karşılaştığında uçuculuğunu büyük ölçüde kaybediyor ve havaya karışamıyor.

Pişirme yöntemi de fark yaratıyor. Tavada kızartma kokuyu en çok yayan yöntem; yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılıp fırında pişirilen balık, buharı ve kokuyu paketin içinde tutuyor. Kızartmadan vazgeçmeyenler için tavanın üzerine kapak ya da sıçrama önleyici bir elek koymak, yağ damlacıklarının ocak çevresine yayılmasını azaltıyor. Hava uygunsa balkonda mangal yapmak ise kokuyu evin dışında bırakmanın en kestirme yolu.

Ocakta kaynayan sirkeli su, havadaki kokuyu nötrlüyor

Ocakta kaynayan sirkeli su, havadaki kokuyu nötrlüyor

Oda spreyi kokunun üzerini başka bir kokuyla örtmeye çalışırken sirke doğrudan kaynağa yöneliyor. Küçük bir tencereye 2 su bardağı su ve 4 yemek kaşığı beyaz sirke ya da elma sirkesi koyup kısık ateşte kaynatmak yeterli. Sirkenin buharıyla havaya karışan asetik asit, balıktan yayılan bazik bileşiklerle birleşiyor ve onları kokusuz hale getiriyor. Karışımı balık tavadayken yan gözde kaynatmaya başlamak, kokunun eve yerleşmesine fırsat bırakmıyor.

Sirke kokusundan hoşlanmayanlar için baharatlı bir alternatif de var. Suya birkaç çubuk tarçın, bir avuç karanfil, birkaç dilim zencefil ve limon ya da portakal kabukları eklenip kaynatıldığında mutfağa kış akşamlarını hatırlatan sıcak bir koku yayılıyor. Bu yöntem kokuyu kimyasal olarak yok etmekten çok bastırıyor; yine de sirkeyle birlikte kullanıldığında etkisi artıyor.

Kaynatmaya vakit yoksa bir kaseye doldurulan sirkeyi tezgahın üzerinde bir gece bırakmak da işe yarıyor. Sabah mutfağa girildiğinde balık kokusunun yerini çok hafif, kısa sürede dağılan bir sirke kokusu alıyor.

Kokunun günlerce gitmemesinin sebebi çöp kovası ve tezgahta kalan yağ

Kokunun günlerce gitmemesinin sebebi çöp kovası ve tezgahta kalan yağ

Havadaki koku dağılsa bile bazen ertesi gün mutfağa girildiğinde yeniden burna çarpıyor. Bunun en yaygın sebebi çöp kovası. Balığın kılçığı, derisi ve kafası havayla temas ettikçe daha fazla koku üretiyor; bu yüzden yemekten sonra çöpü beklemeden çıkarmak, özellikle artıkları çift poşete koyup ağzını sıkıca bağlamak gerekiyor.

İkinci sebep, gözden kaçan yağ izleri. Ocak çevresi, tezgah arkasındaki fayanslar ve ocağın önündeki zemin, yemekten hemen sonra sirke ya da limon eklenmiş bir temizleyiciyle silinmeli. Beklendikçe yağ yüzeye yapışıyor ve kokuyu da beraberinde tutuyor. Aspiratörü pişirme boyunca ve sonrasında bir süre çalıştırmak, filtresini de düzenli aralıklarla yıkamak ya da en geç altı ayda bir değiştirmek gerekiyor. Yağ tutmuş bir filtre, her çalıştığında kokuyu mutfağa geri üflüyor.

Son dokunuş için tezgahın üzerine ve salona birer kase karbonat bırakılabiliyor. Karbonat, kokuya yol açan bileşiklerle tepkimeye girerek onları kokusuz tuzlara dönüştürüyor ve bir gecede havayı belirgin şekilde temizliyor. Aktif kömür de aynı işi görüyor. Karşılıklı iki pencereyi açıp hava akımı oluşturmak ise bütün bu yöntemlerin etkisini hızlandırıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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