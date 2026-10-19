Oyuncu Beyin: Beyin Hücreleri Oyun Oynarsa? İşte Tam Bir Oyuncu Beyin Ispatı

Bir yandan da kulak kesildi: hücrelerden yükselen elektriksel atımları, bir cevap bekler gibi dikkatle izledi.

'O bilgiyi aldık ve oynadıkları bu Pong oyununu etkilemesine izin verdik,' diyor Kagan. 'Böylece raketi hareket ettirebiliyorlardı.'

Ama başlangıçta hücreler bu dili bilmiyordu. Bilgisayardan gelen sinyaller onlar için anlamsız bir uğultuydu; karşılığında ne söylemeleri gerektiğinden de habersizdiler. Üstelik oyunu oynamak için hiçbir sebepleri yoktu.

Bilim insanları da onlara bir sebep vermeye karar verdi. Doğru hamlenin ödülü, düzenli ve ahenkli bir elektrik dalgasıydı; yanlışın bedeli ise kaotik, anlamsız bir beyaz gürültü fırtınası.

'Topa vururlarsa onlara öngörülebilir bir şey verdik,' diyor Kagan. 'Kaçırdıklarında ise tamamen öngörülemez bir şey aldılar.'

Bu stratejinin ardında Serbest Enerji İlkesi yatıyordu: beyin hücrelerinin, çevrelerinde olup biteni önceden kestirebilmeyi arzuladığı fikri. Eğer bu doğruysa, hücreler kaosun yerine düzeni, sürprizin yerine öngörülebilir olanı seçecekti.

Serbest Enerji İlkesi (Free Energy Principle), beyin koordinasyonu, yapay zeka ve biyolojik sistemlerin işleyişini açıklamak için geliştirilmiş evrensel bir matematiksel ve nörolojik teoridir. Nörobilimci Karl Fristontarafından ortaya atılan bu ilke, yaşayan tüm sistemlerin çevrelerine uyum sağlamak ve hayatta kalmak için temelde tek bir şeyi yapmaya çalıştığını savunur: Gelecekteki belirsizliği ve sürprizleri en aza indirmek.

Sistemlerin bunu başarmak için içsel 'serbest enerjiyi' (matematiksel belirsizlik veya hata payı) sürekli olarak düşürmesi gerekir.

Serbest enerji ilkesine göre beyin, sürekli olarak dış dünya hakkında tahminler yürüten bir 'tahmin motorudur' (Bayesyen Beyin).

Tahmin Üretimi: Beyniniz, geçmiş deneyimlerinize dayanarak dış dünyada ne olup bittiğine dair bir içsel model (tahmin) oluşturur.

Duyusal Girdi: Beş duyunuz aracılığıyla dış dünyadan sürekli olarak gerçek zamanlı veriler (sinyaller) gelir.

Tahmin Hatası (Serbest Enerji): Beyninizin tahmini ile duyulardan gelen gerçek veri uyuşmadığında bir tahmin hatası oluşur. İşte bu matematiksel hataya 'serbest enerji' denir.

Ve beyin hücreleri de aynen bu şekilde tepki verdi. Hücreler yavaş yavaş, raketi topun önüne taşıyacak elektriksel örüntüleri dokumayı öğrendi. Top her geri döndüğünde oyunu oynama süresi bir tenis rallisi gibi uzadı.

Beyin hücreleri Pong'da hiçbir zaman çok iyi olamadı. Ancak Kagan'a göre ilginç bir şekilde, insan beyin hücreleri fare beyin hücrelerinden biraz daha yüksek bir oyun seviyesine ulaşmış gibi göründü.

Kagan, her ağın bir hamamböceğinin beyninden daha az hücre içerdiği düşünüldüğünde oyun seviyesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor.

'Pong oynayan bir hamamböceği görseniz ve topa, kaçırdığının iki katı kadar vurabilseydi, o hamamböceğinden epey etkilenirdiniz,' diyor.

Kagan'a göre sonuçlar, biyolojinin bilgisayarların öğrenme biçimini değiştirerek onları daha zeki hâle getirmeye yardımcı olacağı bir geleceğe işaret ediyor.

Ancak Georgia Tech'te yardımcı doçent olarak görev yapan Steve M. Potter, bu geleceğin muhtemelen hâlâ çok uzakta olduğunu söylüyor.

'Bazı canlı bileşenleri olan bir bilgisayar fikri heyecan verici ve gerçeğe dönüşmeye başlıyor,' diyor. 'Ancak bu sistemlerin gerçekleştirebildiği öğrenme türleri şu an için oldukça ilkel.'

Yine de Potter, hücrelerin Pong öğrenmesini sağlayan sistemin araştırma yapmak için harika bir araç olabileceğini söylüyor.

'Bu, sadece öğrenmeyi değil, sinir sistemindeki her türlü mekanizmayı incelemek için kullanılabilecek bir tür yarı canlı hayvan modeli,' diyor.

Burada tabiki bilim kurgu filmlerindeki gibi bu hücrelerin aldığı elektrotlar acaba ödül ve ceza gibi hislere de neden oluyor mu, hatta bir bilince sahip mi? Burada cevap aslında tam bir organ olma yolunda milyonlarca nörünun damar sistemleriyle ilişkide olması gerekmekte ondan tam bir organ ve düşünce değil daha çok evlerimizin dışındaki otomatik açılan ışıklar gibi etki-tepki veren sistemler olarak adlandırılıyor.

Aynı ekip son dönemde biraz daha lokasyon bazlı hisler için ve serbest seçim gibi unsurları da ekleyerek oyun sektörünün en temel 3 boyutlu oyunlarından olan DOOM için de aynı deneyi gerçekleştirdiler ve CL1 isimli bilgisayar bu oyunda da ortalama bir performans sergiledi.