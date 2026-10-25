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Gönlünü Yine Bir Süper Modele Kaptırdı: Tom Brady'nin Yeni Aşkının Eski Eşiyle Bağlantısı Dikkat Çekti!

Gönlünü Yine Bir Süper Modele Kaptırdı: Tom Brady'nin Yeni Aşkının Eski Eşiyle Bağlantısı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 22:56
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Amerikan futbolunun efsane isimlerinden Tom Brady, bu kez spor kariyeriyle değil aşk hayatıyla magazin gündeminin tam ortasında! Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen'le 13 yıllık evliliğini noktalayan Brady, boşanmasının ardından da gönül işleriyle sık sık adından söz ettirdi. 

Irina Shayk'la yaşadığı yakınlaşma uzun süre konuşulurken ünlü sporcunun adı başka güzellerle de anıldı. Şimdiyse Brady'nin hayatında yeni birinin olduğu iddia ediliyor! Üstelik söz konusu isim de eski eşinin yakından tanıdığı moda dünyasından. Brady'nin süper modellere olan ilgisi yine magazin gündemine taşındı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Amerikan futboluyla uzaktan yakından ilgisi olmayanların bile adını mutlaka duyduğu isimlerden biri Tom Brady!

Amerikan futboluyla uzaktan yakından ilgisi olmayanların bile adını mutlaka duyduğu isimlerden biri Tom Brady!

NFL tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen ünlü sporcu, kariyeri boyunca tam yedi Super Bowl şampiyonluğu kazanarak adını spor tarihine yazdırdı. New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers formalarıyla yıllarca sahalarda fırtına estiren Brady, 2023 yılında profesyonel futbol kariyerine veda etti. 

Fakat emeklilik, kendisinin magazin gündeminden de emekli olacağı anlamına gelmedi tabii! Özellikle özel hayatıyla sık sık manşetlere taşınan eski futbolcu, yıllardır dünyanın en ünlü kadınlarıyla yaşadığı ilişkilerle de konuşuluyor. 

Hatta aşk hayatına şöyle bir baktığımızda karşımıza çıkan isimlerin büyük bir kısmının moda dünyasından olması da epey dikkat çekiyor. Görünüşe bakılırsa Brady'nin podyumlarla olan bağı, futbol sahalarından uzaklaşsa da pek kopmuyor!

Tom Brady'nin aşk hayatından bahsedip Gisele Bündchen'i anmamak olmaz!

Tom Brady'nin aşk hayatından bahsedip Gisele Bündchen'i anmamak olmaz!

Dünyanın en ünlü süper modellerinden biri olan Bündchen'le 2009 yılında nikah masasına oturan Brady, 13 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Benjamin ve Vivian adında iki çocukları bulunan çiftin ayrılığı, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Ünlü sporcunun oyuncu Bridget Moynahan'la önceki ilişkisinden de Jack adında bir oğlu bulunuyor. 

Boşanmanın ardından aşk hayatına kaldığı yerden devam eden Brady, 2023 yılında bu kez Rus süper model Irina Shayk'la yakınlaşmasıyla gündeme geldi. Birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi çok uzun sürmedi. 

Sonraki dönemde adı Kim Kardashian, Brooks Nader ve Alix Earle gibi isimlerle de anılsa da bu yakınlaşmaların tamamı doğrulanmış ilişkiler değildi. Yani Brady'nin aşk hayatında süper modellerin ayrı bir yeri olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Şimdiyse bu listeye yeni bir isim daha eklenmiş gibi görünüyor!

Us Weekly'nin ortaya attığı yeni iddiaya göre Tom Brady, Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü modeli Candice Swanepoel ile aşk yaşıyor!

Us Weekly'nin ortaya attığı yeni iddiaya göre Tom Brady, Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü modeli Candice Swanepoel ile aşk yaşıyor!

Dergiye konuşan bir kaynak, ikilinin bir süredir görüştüğünü öne sürerken People'a konuşan başka bir kaynak da Brady ve Swanepoel'in aylardır birlikte olduğunu iddia etti. 

Miami'de yaşamalarının görüşmelerini kolaylaştırdığı ve ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih ettikleri de öne sürülen ayrıntılar arasında. Ancak taraflardan henüz ilişkiyi doğrulayan bir açıklama gelmiş değil. Gelelim haberin asıl dikkat çeken kısmına! Güney Afrikalı model Candice Swanepoel de tıpkı Brady'nin eski eşi Gisele Bündchen gibi Victoria's Secret'ın en ünlü yüzlerinden biri. 

Üstelik Brady'nin boşanmasının ardından birlikte olduğu Irina Shayk da aynı markanın podyumlarında boy göstermişti. Yani ünlü sporcunun aşk hayatında isimler değişse de moda dünyasıyla olan bağı bir türlü değişmiyor! Bakalım bu yeni aşk iddiası doğrulanacak mı, yoksa Brady'nin adı bir başka süper modelle daha mı anılacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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