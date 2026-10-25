Gönlünü Yine Bir Süper Modele Kaptırdı: Tom Brady'nin Yeni Aşkının Eski Eşiyle Bağlantısı Dikkat Çekti!
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Amerikan futbolunun efsane isimlerinden Tom Brady, bu kez spor kariyeriyle değil aşk hayatıyla magazin gündeminin tam ortasında! Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen'le 13 yıllık evliliğini noktalayan Brady, boşanmasının ardından da gönül işleriyle sık sık adından söz ettirdi.
Irina Shayk'la yaşadığı yakınlaşma uzun süre konuşulurken ünlü sporcunun adı başka güzellerle de anıldı. Şimdiyse Brady'nin hayatında yeni birinin olduğu iddia ediliyor! Üstelik söz konusu isim de eski eşinin yakından tanıdığı moda dünyasından. Brady'nin süper modellere olan ilgisi yine magazin gündemine taşındı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Amerikan futboluyla uzaktan yakından ilgisi olmayanların bile adını mutlaka duyduğu isimlerden biri Tom Brady!
Tom Brady'nin aşk hayatından bahsedip Gisele Bündchen'i anmamak olmaz!
Us Weekly'nin ortaya attığı yeni iddiaya göre Tom Brady, Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü modeli Candice Swanepoel ile aşk yaşıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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