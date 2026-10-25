Gönlünü Yine Bir Süper Modele Kaptırdı: Tom Brady'nin Yeni Aşkının Eski Eşiyle Bağlantısı Dikkat Çekti!

Dünyanın en ünlü süper modellerinden biri olan Bündchen'le 2009 yılında nikah masasına oturan Brady, 13 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Benjamin ve Vivian adında iki çocukları bulunan çiftin ayrılığı, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Ünlü sporcunun oyuncu Bridget Moynahan'la önceki ilişkisinden de Jack adında bir oğlu bulunuyor.

Boşanmanın ardından aşk hayatına kaldığı yerden devam eden Brady, 2023 yılında bu kez Rus süper model Irina Shayk'la yakınlaşmasıyla gündeme geldi. Birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi çok uzun sürmedi.

Sonraki dönemde adı Kim Kardashian, Brooks Nader ve Alix Earle gibi isimlerle de anılsa da bu yakınlaşmaların tamamı doğrulanmış ilişkiler değildi. Yani Brady'nin aşk hayatında süper modellerin ayrı bir yeri olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Şimdiyse bu listeye yeni bir isim daha eklenmiş gibi görünüyor!