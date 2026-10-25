Kırgın Çiçekler'in Unutulmaz İsmi Anne Oldu: Minik Oğlunun İsmini de Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisinin unutulmaz isimlerinden İpek Karapınar'dan müjdeli haber geldi! Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Mayıs ayında hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevindiren Karapınar'ın doğum hikayesi ise küçük bir sürprize dönüştü.
Rutin doktor kontrolü için hastaneye giden oyuncu, beklediğinden biraz daha erken oğluna kavuştu. Minik bebeğine verdiği isim de ortaya çıkan Karapınar, doğumun ardından yaptığı ilk açıklamayla yaşadığı heyecanı paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kırgın Çiçekler'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!
İpek Karapınar, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.
Hamileliğinin 37,5. haftasında eşi Ali Balcı ile rutin doktor kontrolüne giden İpek Karapınar, muayene sırasında doğumun başladığını öğrendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın