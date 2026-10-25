Kırgın Çiçekler'in Unutulmaz İsmi Anne Oldu: Minik Oğlunun İsmini de Açıkladı!

Bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisinin unutulmaz isimlerinden İpek Karapınar'dan müjdeli haber geldi! Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Mayıs ayında hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevindiren Karapınar'ın doğum hikayesi ise küçük bir sürprize dönüştü.

Rutin doktor kontrolü için hastaneye giden oyuncu, beklediğinden biraz daha erken oğluna kavuştu. Minik bebeğine verdiği isim de ortaya çıkan Karapınar, doğumun ardından yaptığı ilk açıklamayla yaşadığı heyecanı paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.