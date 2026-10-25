article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırgın Çiçekler'in Unutulmaz İsmi Anne Oldu: Minik Oğlunun İsmini de Açıkladı!

Kırgın Çiçekler'in Unutulmaz İsmi Anne Oldu: Minik Oğlunun İsmini de Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 21:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisinin unutulmaz isimlerinden İpek Karapınar'dan müjdeli haber geldi! Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Mayıs ayında hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevindiren Karapınar'ın doğum hikayesi ise küçük bir sürprize dönüştü. 

Rutin doktor kontrolü için hastaneye giden oyuncu, beklediğinden biraz daha erken oğluna kavuştu. Minik bebeğine verdiği isim de ortaya çıkan Karapınar, doğumun ardından yaptığı ilk açıklamayla yaşadığı heyecanı paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kırgın Çiçekler'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kırgın Çiçekler'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Yetimhanede büyüyen genç kızların hikayesini anlatan dizide Feride karakterine hayat veren İpek Karapınar da başarılı performansıyla hafızalarımıza kazınan isimlerden biriydi. 

Küçük Sırlar ve Adını Kalbime Yazdım gibi yapımlardan da tanıdığımız oyuncu, bu kez ekranlardaki rolleriyle değil özel hayatından gelen güzel bir haberle karşımızda. 

Hatırlarsanız Karapınar, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştirmişti. 30 Ağustos 2025'te nikah masasına oturan çift, evliliklerinin ardından çok geçmeden bebek heyecanı yaşamaya başlamıştı. Şimdiyse ikilinin uzun zamandır beklediği o güzel haber geldi!

İpek Karapınar, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

İpek Karapınar, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Üstelik oyuncu, bebeğinin cinsiyetini öğrendiği anın heyecanını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. 

Yapay zeka yardımıyla hazırlanan sembolik bir bebek görseli paylaşan Karapınar, 'Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim' sözleriyle bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncunun bu paylaşımı sevenlerini de oldukça heyecanlandırmıştı. 

Hamilelik sürecinde oğluyla müzik üzerinden kurduğu bağdan da söz eden Karapınar için artık bekleyiş sona erdi. Ancak minik oğlunun dünyaya gelişi, çiftin planladığından biraz daha erken gerçekleşti!

Hamileliğinin 37,5. haftasında eşi Ali Balcı ile rutin doktor kontrolüne giden İpek Karapınar, muayene sırasında doğumun başladığını öğrendi.

Hamileliğinin 37,5. haftasında eşi Ali Balcı ile rutin doktor kontrolüne giden İpek Karapınar, muayene sırasında doğumun başladığını öğrendi.

Beklenmedik gelişmenin ardından doğuma alınan oyuncu, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Karapınar ve Balcı çifti ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Minik oğullarına Aslan Kuzey adını veren çiftin isim tercihi de belli olmuş oldu. Doğumun ardından ilk açıklamasını yapan Karapınar, 'Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi' sözleriyle yaşadıkları tatlı sürprizi anlattı. 

Biz de İpek Karapınar ve Ali Balcı çiftini tebrik ediyor, minik Aslan Kuzey'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın